El Papa Francisco responde bien al tratamiento contra la neumonía y muestra "mejoría gradual y leve"

El papa Francisco está respondiendo bien al tratamiento para su neumonía doble y ha mostrado una “leve mejoría gradual” en los últimos días, dijo el sábado el Vaticano. Pero sus médicos decidieron mantener su pronóstico como reservado, lo que significa que aún no está fuera de peligro.

El Papa, de 88 años, que padece una enfermedad pulmonar crónica y al que le extirparon parte de un pulmón cuando era joven, se ha mantenido estable, sin fiebre y con buenos niveles de oxígeno en la sangre durante varios días, informaron los médicos en un comunicado del Vaticano.

Los médicos afirmaron que esta estabilidad “es un testimonio de una buena respuesta a la terapia”. Es la primera vez que los médicos informan que Francis está respondiendo positivamente al tratamiento para la compleja infección pulmonar que le diagnosticaron después de su hospitalización el 14 de febrero.

Francisco trabajó y descansó durante la jornada del sábado, al iniciar su cuarta semana en el hospital Gemelli de Roma, con su condición estabilizada tras algunos episodios de crisis respiratorias agudas la semana pasada.

“Para que estas primeras mejoras se puedan registrar también en los próximos días, sus médicos han mantenido prudentemente el pronóstico como reservado”, afirma el comunicado.

En su ausencia, las actividades cotidianas del Vaticano continuaron. El cardenal Pietro Parolin celebró una misa para un grupo antiabortista en la Basílica de San Pedro. Al comienzo, Parolin pronunció un mensaje del Papa desde el hospital sobre la necesidad de proteger la vida, desde el nacimiento hasta la muerte natural.

En el mensaje, fechado el 5 de marzo y dirigido al Movimiento por la Vida, que busca ofrecer a las mujeres alternativas al aborto, Francisco alentó a los fieles a promover actividades antiabortistas no sólo para los no nacidos, sino “para los ancianos, los que ya no son independientes o los enfermos incurables”.

Más tarde, el sábado, otro cardenal estrechamente vinculado al papado de Francisco, el cardenal canadiense Michael Czerny, preside la recitación nocturna de oraciones por Francisco. Czerny regresa después el domingo para celebrar la Misa del Año Santo para los voluntarios que Francisco debía haber celebrado.

Francis ha estado usando altos flujos de oxígeno suplementario para ayudarlo a respirar durante el día y una máscara de ventilación mecánica no invasiva durante la noche.

Francisco fue hospitalizado el 14 de febrero por lo que entonces era sólo un caso grave de bronquitis. La infección progresó hasta convertirse en una infección compleja de las vías respiratorias y una neumonía doble que ha dejado a Francisco fuera de juego durante el período más largo de sus 12 años de papado y ha suscitado interrogantes sobre el futuro.