Cinco bebés hospitalizados en España por productos de nutrición contaminados con cereulida

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha informado sobre la notificación en España de la hospitalización y posterior alta de cinco bebés que consumieron productos de nutrición infantil contaminados con cereulida.

Según ha indicado este organismo, las autoridades españolas notificaron un total de ocho casos de vómitos, todos ellos con un historial de consumo de un producto potencialmente afectado por esta toxina producida por la bacteria 'Bacillus cereus', que puede causar náuseas, vómitos y diarrea.

De este modo, tres de estos menores no tuvieron que ser llevados al hospital. Además, ninguno de los ocho casos sospechosos sobre los que se ha informado ha sido confirmado en laboratorio.

El ECDC ha señalado también que, aunque se recibieron notificaciones adicionales, no fue posible establecer una relación de causalidad entre la presentación clínica y el consumo de los lotes afectados.

RETIRADA PREVENTIVA DE DIFEFENTES PRODUCTOS

Previamente, esta organización ya había informado de la retirada preventiva de diferentes productos de nutrición infantil en varios países, entre ellos España. Las mismas se iniciaron en el mes de diciembre del pasado año y han afectado a distintas marcas comerciales.

Tras ello, las mencionadas medidas han continuado, ya que los análisis llevados a cabo hasta ahora han identificado que el ingrediente contaminado es el aceite de ácido araquidónico (ARA), que es un suplemento de omega 6.