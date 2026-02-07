Un caso de presunto acoso enreda a la derecha en una España polarizada

Tras los escándalos que golpearon al Partido Socialista (PSOE) en el poder en España, ahora la principal fuerza de la oposición de derechas, el PP, se ve salpicado por un presunto caso de acoso que afecta a una de sus figuras, responsable de la Comunidad de Madrid.

El caso ha provocado reacciones en todo el espectro político, en un panorama nacional especialmente polarizado y tenso.

Según el relato de la historia revelada por el diario El País, la denunciante habría empezado a colaborar como voluntaria en otoño de 2022 en el PP de Móstoles, una ciudad de más de 200,000 habitantes en el suroeste del área metropolitana de Madrid, de cara a las elecciones municipales de 2023.

"Muy apreciada" por el candidato local, Manuel Bautista, este la incorporó a su equipo de campaña y la incluyó en su lista electoral, algo que ella aceptó, de acuerdo con El País.

Fue después cuando la denunciante, casada y madre de dos hijos, afirma haber sufrido "acoso sexual y laboral" por parte del futuro alcalde, quien supuestamente la fue aislando progresivamente cuando ella rechazó sus proposiciones.

Para exponer esta situación "de gravísima discriminación", dirigió a partir de comienzos de 2024 tres cartas a la dirección del PP en la Comunidad de Madrid —gobernada por una destacada figura del partido conservador, Isabel Díaz Ayuso— y obtuvo dos reuniones.

Pero, según el relato de la denunciante difundido por El País, la dirección del PP habría hecho todo lo posible por disuadirla de denunciar, hasta que ella acabó renunciando por su cuenta a sus funciones de concejala, ante la ausencia de "medidas" adoptadas.

Tras estallar el caso, Manuel Bautista, apoyado públicamente estos últimos días por la dirección del PP, denunció el viernes en una rueda de prensa que "todas las afirmaciones que se están difundiendo en algunos medios de comunicación son absolutamente falsas".

"No voy a tolerar ninguna injuria", agregó.

Isabel Díaz Ayuso, que nunca se reunió con la denunciante pese a las solicitudes de esta, fustigó "un caso fabricado", según ella, por el Gobierno de izquierdas del presidente socialista Pedro Sánchez.

Este no tardó en responder, al considerar el viernes por la noche que en el PP "lo que dan es vergüenza de apoyar al acosador y de no estar con la víctima y estar acusándola como están haciendo".

Su partido, el PSOE, se había visto sacudido a finales de 2025 por una serie de casos de acoso sexual, que provocaron la dimisión de varios responsables locales y regionales.

Pedro Sánchez, que ha convertido la lucha contra la violencia contra las mujeres y la igualdad entre mujeres y hombres en prioridades de su Gobierno, reconoció "errores".