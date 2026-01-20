Muere el maquinista del tren accidentado en Barcelona

El maquinista del tren que esta noche ha chocado contra un muro de contención que ha caído a la vía en la provincia de Barcelona ha fallecido, mientras que otras quince personas han resultado heridas, han informado a EFE fuentes conocedoras del suceso.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado unas cuarenta dotaciones de bomberos y veinte ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), así como agentes de los Mossos d'Esquadra, la policía local.

El accidente se ha producido en un tren de cercanías entre las poblaciones de Sant Sadurní d'Anoia y Gelida, a unos 40 kilómetros de Barcelona, y en una jornada de fuertes lluvias en toda la región de Cataluña, en el noreste de España.

Un muro de contención se ha desprendido y ha caído sobre la vía férrea, por donde en ese momento circulaba el tren cercanías con pasaje.

El choque ha provocado la muerte del maquinista y hay una quincena de personas heridas, de las que tres se encuentran en estado grave y cinco en situación menos grave, según el último balance del SEM.

Este accidente sucede dos días después del choque entre dos trenes en Córdoba, en el sur de España, por causas que todavía se desconocen y que provocó la muerte de más de 40 personas.

Los bomberos, que han activado 70 efectivos, han tenido que rescatar a una de las personas que había quedado atrapada en el interior del tren. La parte delantera del convoy ha quedado totalmente destrozada.

Además, han establecido una zona de seguridad y han apuntalado el muro de contención y el tren para estabilizarlos, mientras evacuan a los heridos de la zona del accidente para que puedan ser atendidos por los servicios de emergencias.

Este martes por la noche se ha producido un segundo incidente ferroviario en Cataluña: un tren ha descarrilado por la salida de un eje al colisionar con una roca caída en la vía como consecuencia también del temporal.