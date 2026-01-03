Venezolanos en Madrid se reúnen para celebrar ataque de EE.UU. contra Maduro

Cientos de venezolanos residentes en Madrid se congregan la tarde de este sábado en la Puerta del Sol para celebrar el ataque perpetrado por Estados Unidos contra Venezuela.

Aunque el encuentro está convocado para las 6:30 de la tarde, desde tempranas horas venezolanos de distintas edades se encuentran reunidos en esta zona emblemática de la capital española.

Con letreros y pancartas con consignas como “Viva Venezuela”, “Libertad a los presos políticos” y “Gloria al bravo pueblo”, los asistentes entonan las letras del Himno Nacional y corean frases como “somos libres ya”, “ya cayó este gobierno” y “libertad”.

En la concentración también se observan grupos de ciudadanos españoles portando banderas de España, quienes piden la renuncia del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y la detención de los políticos que integran su administración.