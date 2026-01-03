Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
España

Venezolanos en Madrid se reúnen para celebrar ataque de EE.UU. contra Maduro

Con letreros y pancartas con consignas como “Viva Venezuela”, “Libertad a los presos políticos” y “Gloria al bravo pueblo”

Venezolanos en España

Venezolanos en la Puerta del Sol, EspañaCarolis Mella

Avatar del Carolis Mella Ramírez
Carolis Mella RamírezMADRID, ESPAÑA

Cientos de venezolanos residentes en Madrid se congregan la tarde de este sábado en la Puerta del Sol para celebrar el ataque perpetrado por Estados Unidos contra Venezuela.

Aunque el encuentro está convocado para las 6:30 de la tarde, desde tempranas horas venezolanos de distintas edades se encuentran reunidos en esta zona emblemática de la capital española.

Con letreros y pancartas con consignas como “Viva Venezuela”, “Libertad a los presos políticos” y “Gloria al bravo pueblo”, los asistentes entonan las letras del Himno Nacional y corean frases como “somos libres ya”, “ya cayó este gobierno” y “libertad”.

En la concentración también se observan grupos de ciudadanos españoles portando banderas de España, quienes piden la renuncia del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y la detención de los políticos que integran su administración.

Venezolanos en España

Venezolanos en España

Avatar Carolis Mella Ramírez

Carolis Mella Ramírez

Ver más

Tags relacionados