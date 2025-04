El servicio eléctrico es restablecido en Madrid, tras vivir 10 largas horas de caos por el apagón

El servicio eléctrico fue restablecido en Madrid alrededor de las 9:45 de la noche del lunes, tras casi 10 horas de apagón masivo que afectó a millones de usuarios en España y Portugal.

La falla comenzó cerca de las 12:30 p.m. de este lunes y provocó el cierre de establecimientos comerciales y de servicios, afectando especialmente al sistema de transporte ferroviario, donde unos 116 trenes resultaron paralizados, según informó el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, a través de su cuenta en X.

Puente también comunicó que, en la última actualización registrada a las 10:00 p.m., la demanda eléctrica se había recuperado en un 43,28 %, con una producción de 11.899 megavatios (MW) y 421 subestaciones operativas de un total de 680 (62 %).

“Los centros de mando de Atocha y Chamartín de ADIF, así como el centro de control operativo de Renfe, ya cuentan con energía y están levantando sistemas”, añadió el ministro.

Durante el corte de suministro, Listín Diario recorrió los alrededores de la estación de trenes de Cercanías, Media y Larga Distancia de Atocha. Allí se observó a numerosos pasajeros esperando información sobre sus viajes, mientras las instalaciones del Metro y de los trenes permanecían cerradas y los usuarios fueron desalojados del recinto.

En los alrededores, personal de Renfe y Adif —empresas ferroviarias que operan en la estación— se encontraba apostado en diferentes puntos. Consultados sobre la reanudación de los servicios, algunos empleados evitaron hacer declaraciones y solo afirmaron: “No sabemos nada”.

“Tienen ustedes más información que nosotros. Estoy desde temprano aquí parado. Hoy trenes no hay, eso es seguro, y hasta que no llegue la corriente no sabemos qué pasará”, expresó un miembro del equipo de seguridad de Renfe.

Ante la falta de información y opciones de transporte público, muchos ciudadanos improvisaron paradas en las calles, escribiendo en papeles el nombre de sus destinos, con la esperanza de que algún conductor particular los ayudara a avanzar hacia sus hogares.

Además, algunos servicios de autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) dejaron de admitir pasajeros, lo que agudizó el caos en la zona y obligó a numerosos usuarios a caminar largas distancias.

En diferentes puntos de la ciudad, grupos de personas se congregaron en torno a radios analógicas en busca de actualizaciones. Supermercados como Carrefour, Día y Lidl cerraron sus puertas, mientras que Mercadona continuó operando de manera limitada. A primeras horas de la tarde, los estantes de pan, enlatados y productos preparados se encontraban prácticamente vacíos.

Las autoridades continúan investigando el origen del apagón, mientras Madrid intenta recuperar la normalidad.