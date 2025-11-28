Cuba reconoce que aún no tiene bajo control la epidemia de chikunguya y dengue

El Ministerio de Salud Pública de Cuba (Minsap) afirmó este viernes que aún no tiene bajo control la epidemia de arbovirosis en la isla, entre lo que destacan los casos de chikunguña y dengue.

“No se puede decir todavía que haya un control porque no es así”, indicó la viceministra de Salud Pública Carilda Peña en declaraciones a la televisión estatal al explicar la lucha contra el mosquito, el principal vector de transmisión de ambas enfermedades.

Comentó que el acumulado de personas con “síndrome febril inespecífico”, el primer síntoma común de alerta de ambas arbovirosis, es de 43,911, de los cuales 37,197 han sido posteriormente diagnosticados con chikunguña.

Además, detalló que la mayoría de los nuevos contagios detectados la jornada previa corresponden a chikunguña con 826.

La doctora agregó que actualmente 25 de los 107 pacientes en cuidados intensivos por complicaciones asociadas a estas enfermedades son menores de edad.

El Minsap está definiendo los casos principalmente por sus síntomas, sin realizar pruebas masivas que confirmen clínicamente la presencia de la enfermedad, según han explicado las propias autoridades sanitarias.

La epidemia, término usado por primera vez por el Gobierno el pasado 12 de noviembre para caracterizar al actual brote de estas dos enfermedades, ha encontrado en Cuba terreno fértil para extenderse meses después de detectados los primeros contagios en julio pasado en Matanzas (oeste).

La actual crisis económica de Cuba limita la capacidad de prevención -principalmente mediante la fumigación masiva contra los mosquitos-, control -con test para confirmar el tipo de enfermedad- y atención a los enfermos.

El Minsap ha reiterado que las cifras oficiales son un subregistro porque un buen número de enfermos no acude a los hospitales para tratarse.