El Reino Unido está dispuesto a brindar ayuda humanitaria a Jamaica, dice Starmer

El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó este miércoles de "verdaderamente impactantes" las escenas de destrucción en Jamaica por el paso del huracán Melissa, y dijo que el Reino Unido está preparado para "brindar apoyo humanitario."

En la sesión de control en la Cámara de los Comunes, el líder laborista dijo que él y la ministra de Exteriores, Yvette Cooper, han estado en "estrecho contacto" con sus colegas jamaicanos en los últimos días para ofrecerles el apoyo del Reino Unido.

Stamer informó de que el buque británico de patrulla de alta mar "HMS Trent" y equipos especializados de despliegue rápido están en la región a fin de estar preparados para brindar ayuda humanitaria.

Keir Starmer, primer ministro de Reino Unido.Stefan Rousseau

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, declaró el martes al país como "zona catastrófica", tras el impacto del huracán Melissa de categoría 5 que disminuyó a 4, horas después de tocar tierra en Westmoreland, localidad ubicada en el suroeste.

El huracán provocó inundaciones generalizadas, deslizamientos de tierra y graves daños en las infraestructuras de Jamaica.