Funcionarios del Caribe advierten sobre fuertes lluvias y grandes olas por la tormenta tropical Erin

Las autoridades del norte del Caribe advirtieron el jueves de fuertes lluvias y oleajes peligrosos a medida que la tormenta tropical Erin se acerca a la región.

Se espera que la tormenta permanezca sobre aguas abiertas y se mueva al norte-noreste de islas como Antigua y Barbuda, las Islas Vírgenes Estadounidenses y Británicas y Puerto Rico, según el Centro Nacional de Huracanes en Miami.

Erin se encontraba a unos 1270 kilómetros (790 millas) al este de las Islas de Sotavento del Norte. Presentaba vientos máximos sostenidos de 95 km/h (60 mph) y se desplazaba hacia el oeste a 28 km/h (17 mph).

Había alertas de tormenta tropical vigentes para Anguila y Barbuda; San Martín y San Bartolomé; Saba y San Eustaquio; y San Martín.

Se pronostica que Erin se convertirá en huracán el viernes y se fortalecerá a una tormenta de categoría 3 a última hora del sábado, lo que marcaría la primera gran tormenta de esta temporada.

“Erin se adentra en una zona del Atlántico propensa a una rápida intensificación. Las aguas están increíblemente cálidas”, declaró Alex DaSilva, experto principal en huracanes de AccuWeather.

Los meteorólogos dijeron que este fin de semana podrían producirse vientos con fuerza de tormenta tropical en partes de las Islas de Sotavento del norte, las Islas Vírgenes estadounidenses y británicas y Puerto Rico.

“Aún hay una incertidumbre mayor de lo normal sobre los impactos que Erin puede traer a partes de las Bahamas, la costa este de los Estados Unidos y Bermudas a largo plazo”, dijo el centro de huracanes.

Michael Lowry, especialista en huracanes y experto en marejadas ciclónicas, dijo que casi todos los modelos indican que Erin girará "de manera segura al este del territorio estadounidense la próxima semana".

Erin es la quinta tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico, que se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre.

Los meteorólogos esperan otra temporada inusualmente activa en el Atlántico, con predicciones que apuntan a entre seis y diez huracanes, de los cuales hasta la mitad alcanzarán categoría importante.