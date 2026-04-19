Hombre armado mata a ocho niños en distintas viviendas en Luisiana por disputa doméstica

Un hombre armado mató a ocho niños en dos diferentes viviendas de Luisiana la madrugada del domingo por una disputa doméstica, informaron autoridades.

El suceso en la localidad de Shreveport es el tiroteo masivo más mortífero del país en más de dos años.

"Esta es una escena extensa, distinta a cualquier cosa que la mayoría de nosotros haya visto", expresó Chris Bordelon, portavoz del Departamento de Policía de Shreveport.

Las víctimas tenían entre uno y unos 14 años, indicó Bordelon, y algunos de los niños baleados eran familiares del sospechoso. En total 10 personas recibieron disparos.

El agresor murió posteriormente tras una persecución con agentes que dispararon contra el sospechoso, señaló Bordelon. El sospechoso robó un automóvil al salir de la escena de los tiroteos y fue seguido por la policía.

La policía no dio a conocer el nombre del sospechoso, pero sí dijo que era un hombre adulto.

Las autoridades señalaron que aún estaban recopilando detalles sobre las escenas de los crímenes al sur del centro de Shreveport: las dos viviendas y una tercera ubicación.

Es el tiroteo masivo más mortífero en Estados Unidos desde que ocho personas murieron en un suburbio de Chicago en enero de 2024, según una base de datos mantenida por The Associated Press y USA Today en colaboración con la Universidad Northeastern.

En una conferencia de prensa afuera de la residencia donde ocurrió uno de los crímenes, las autoridades parecían atónitas, y pidieron paciencia y oraciones a la comunidad mientras revisaban múltiples escenas del crimen.

"No sé qué decir, mi corazón está conmocionado", declaró el jefe de policía de Shreveport, Wayne Smith. "No puedo empezar a imaginar cómo podría ocurrir un hecho así".

"Esta es una situación trágica — quizá la peor situación trágica que hemos tenido", sostuvo Tom Arceneaux, alcalde de la ciudad dl noroeste de Luisiana con unos 180,000 habitantes. "Es una mañana terrible".

La Policía Estatal de Luisiana informó que la policía de Shreveport pidió a sus detectives que investiguen. En un comunicado, la policía estatal indicó que ningún agente resultó herido en el tiroteo, que involucró a un policía después de una persecución policial hacia Bossier City el domingo por la mañana.

La policía estatal pidió a cualquier persona que tenga fotos, video o información que la comparta con los detectives de la policía estatal.

El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, dijo en un comunicado que él y su esposa estaban desconsolados. "Estamos profundamente agradecidos con los agentes del orden y los socorristas que trabajan incansablemente en la escena", añadió.