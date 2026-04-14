38 millones de adultos en Estados Unidos no terminaron la universidad, pero estan retomando

Tras varias muertes en su familia y un desalojo que la dejó sin hogar, la vida de Jevona Anderson comenzó a desmoronarse. Para 2025, Anderson, que entonces tenía 59 años y estaba a punto de terminar su licenciatura, estaba reprobando materias y atrasándose en el pago de sus cuentas. Finalmente, abandonó los estudios, uniéndose a un creciente grupo de estudiantes que han dejado la universidad antes de graduarse.

A menudo denominados "jóvenes sin estudios", este grupo incluye a unos 38 millones de adultos en edad laboral en los EE. UU. En muchos casos, tienen préstamos estudiantiles que pagar, pero carecen del título universitario que les permita aumentar sus ingresos.

Si bien muchos abandonan la universidad con la intención de regresar, pocos lo logran. Sin embargo, en los últimos años, las universidades y los gobiernos locales han mejorado en su labor de ayudarlos a retomar sus estudios. El número de estudiantes que abandonaron sus estudios y se reinscriben ha ido en aumento, superando el millón en el año académico 2023-2024, lo que representa un incremento del 7 % con respecto al año anterior, según datos de matriculación.

En el caso de Anderson, fue una beca lo que marcó la diferencia. Cuando estuvo lista para regresar, el dinero le permitió costearse la reinscripción en la Universidad de Baltimore.

“Para alguien de mi edad, fue muy fácil parar, porque tengo muchas habilidades profesionales para conseguir un trabajo y simplemente vivir”, dijo Anderson, quien está interesado en ser maestro. “Pero es algo más importante que eso”.

Pequeños obstáculos hacen que los estudiantes se desvíen del camino

Obtener un título universitario puede ser la mejor manera de mejorar los ingresos a largo plazo. Entonces, ¿por qué tantos abandonan sus estudios, incluso después de haber invertido miles de dólares?

La universidad requiere mucho tiempo, es cara y complicada. Una pequeña cuota impaga, un formulario confuso o las dificultades para compaginar el cuidado de los hijos, el trabajo, los problemas de salud y el transporte pueden ser suficientes para que los estudiantes abandonen su camino hacia la obtención de un título.

“La vida siempre está cambiando. Todo el mundo está pasando por algo”, dijo Nina Diggs-Pindell, una estudiante de la Universidad de Baltimore que ha tenido que interrumpir sus estudios varias veces debido a sus responsabilidades familiares y laborales.

Anderson se matriculó por primera vez en la Universidad de Baltimore en 2019 para cursar una licenciatura en sostenibilidad ambiental. Había tenido trabajos ocasionales, desde técnica de huellas dactilares hasta directora de gimnasio, pero su objetivo profesional se concretó mientras trabajaba como maestra suplente en escuelas de la ciudad.

De niña, a Anderson le encantaba jugar en la tierra. De adulta, notó la ausencia de espacios verdes en comunidades urbanas con altos índices de pobreza. Decidió obtener una licenciatura con la esperanza de convertirse en maestra y, en última instancia, compartir su pasión por el medio ambiente con los niños a través del aprendizaje práctico.

“Necesitaba asegurarme de obtener este título para poder volver con ellos de alguna manera”, dijo Anderson, que ahora tiene 60 años.

Pero a Anderson le resultaba difícil compaginar sus estudios con sus responsabilidades personales. Las becas le brindaron experiencia, pero la remuneración era mínima. El dolor que sufrió tras la pérdida de sus familiares agravó sus dificultades económicas, según Anderson, y el desahucio le impidió prácticamente concentrarse.

“Veo cómo mis notas pasan de sobresalientes y notables a cosas como ‘¿qué es esto?’… a ‘tengo que volver a cursar esta asignatura’”, dijo Anderson.

Tras una larga conversación con su coordinadora de apoyo estudiantil, decidió interrumpir sus estudios.

Más estados intensifican sus esfuerzos para combatir las interrupciones escolares.

Según datos del National Student Clearinghouse, la población estudiantil que abandona los estudios sigue creciendo en general, incluso a pesar de que las bajas anuales han disminuido y la reinscripción ha aumentado. El número de personas que han abandonado los estudios en los últimos años supera con creces al de estudiantes que se han reincorporado.

Aun así, los estados están viendo avances, a menudo gracias a esfuerzos deliberados para proporcionar asistencia financiera o eliminar obstáculos burocráticos como la retención de cuentas.

Cuando la vida de Anderson se estabilizó a finales del año pasado y estuvo lista para reinscribirse, se enteró, a través de sus asesores, del programa de becas de la universidad para estudiantes próximos a terminar sus estudios, financiado en gran parte por la Carnegie Corporation. La beca le ayudó a cubrir los créditos que le faltaban y los gastos de alojamiento. Ahora, está a punto de graduarse.

“La educación superior sigue teniendo un gran potencial sin explotar para ayudar a las personas a vivir mejor, y estamos hablando de un grupo de estadounidenses que ya han comenzado a recorrer ese camino; están cerca de la meta”, dijo James Kvaal, quien se desempeñó como subsecretario de educación durante la administración Biden y ahora supervisa la concesión de subvenciones de Carnegie en materia de educación y democracia.

En el curso académico 2023-2024, las universidades de Maryland readmitieron a 25 068 estudiantes procedentes de todo el país, lo que supone un aumento de 2259 con respecto al año anterior. Sin embargo, se trata de una cifra ínfima en comparación con los 600 000 adultos en edad laboral que abandonaron sus estudios en las instituciones educativas de Maryland y no completaron su titulación.

Varios estados se han asociado con una empresa llamada ReUp que facilita la reinscripción a través de asesoramiento y herramientas de datos que permiten a las escuelas perfeccionar sus métodos de captación de estudiantes. Además, conecta a los estudiantes con programas universitarios según su historial académico, circunstancias personales y objetivos laborales.

Muchas universidades utilizan datos para identificar a las personas con un alto número de créditos, haciendo hincapié en el apoyo específico que puede ayudarles a terminar sus estudios.

Ayudar a los estudiantes a terminar sus estudios requiere más que becas.

Puede resultar difícil localizar y reincorporar a las personas que han dejado de lado sus estudios. ReUp descubrió que se necesitan, en promedio, 24 interacciones, como mensajes de texto, correos electrónicos y reuniones, antes de que una persona que ha abandonado los estudios se reinscriba.

Pero muchas universidades están decidiendo que es una inversión que vale la pena, y un esfuerzo menor en comparación con reclutar estudiantes "desde cero", dijo Jennifer Latino, de la firma de investigación educativa EAB, que ha estudiado estrategias de reinscripción.

Cuando Richie Ince lanzó una beca para estudiantes que habían abandonado sus estudios en el Pueblo Community College de Colorado hace aproximadamente una década, descubrió que muchos exalumnos se habían marchado debido a lo que él llama "momentos de la vida que surgen". Un pequeño incentivo en forma de anuncios en redes sociales y comunicación personalizada, además de una beca que ahora asciende a unos 2000 dólares, solía ser suficiente para que los estudiantes regresaran.

“Hemos escuchado a muchos estudiantes decir que esto era justo el empujón que necesitaban, o que simplemente necesitaban que alguien se pusiera en contacto con ellos”, dijo Ince, director de gestión de matrículas de la universidad.

Los participantes no reciben el dinero de la beca hasta que aprueban su primer semestre con una calificación de C o superior. Esto ayuda a garantizar que obtengan su título, explicó Ince. El personal también ayuda a los estudiantes que regresan a completar su solicitud de ayuda financiera y les da seguimiento regularmente para asegurarse de que sigan adelante.

La beca fue la ayuda que Melody Blair, de 55 años, necesitaba para volver a estudiar y obtener un título técnico en gestión de información sanitaria. Lleva décadas trabajando de noche en un centro de llamadas, un trabajo que le permite pagar las facturas, pero que la agota. «Hay días en que solo quiero quitarme los auriculares y decir "basta"», comentó.

Ahora Blair, que fue adoptada de bebé, trabaja en el campo de los registros genómicos, ayudando a personas que no tienen acceso a su historial médico. «Es uno de esos trabajos que me motivan y me hacen feliz».

Aunque Anderson está a punto de graduarse este semestre, sintió una mezcla de alegría y tristeza al darse cuenta de que no podría costearse la toga y el birrete. El centro estudiantil de la escuela se ofreció a prestarle una toga y un birrete. En cualquier caso, dijo, lo que más le importa es la perspectiva de volver a trabajar pronto con niños.

“Dios y yo hicimos un pacto: me graduaré esta primavera”, dijo.