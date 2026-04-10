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Trump felicita a la tripulación de Artemis II: "Próxima etapa, Marte"

"¡Felicitaciones a la magnífica y talentosa tripulación de Artemis II. Todo el viaje fue espectacular, el aterrizaje fue perfecto y, como presidente de los Estados Unidos, no podría estar más orgulloso!", declaró Trump en Truth Social.

El presidente de EEUU, Donald Trump, gesticula tras pronunciar un discurso televisado sobre el conflicto en Oriente Medio desde el Cross Hall de la Casa Blanca, en Washington DC, el 1 de abril de 2026

El presidente de EEUU, Donald Trump. Alex Brandon/AP

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Agencia AFPWhashington, EEUU. 

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, elogió el viernes a los astronautas del programa Artemis tras su amerizaje en el Pacífico, con el que culminaron su viaje alrededor de la Luna.

"¡Felicitaciones a la magnífica y talentosa tripulación de Artemis II. "Todo el viaje fue espectacular, el aterrizaje fue perfecto y, como presidente de los Estados Unidos, ¡no podría estar más orgulloso!", declaró Trump en Truth Social.

"Espero verlos pronto en la Casa Blanca. ¡Lo volveremos a hacer y luego, la próxima etapa, Marte!", dijo el gobernante, dejando en claro los aviones estadounidenses de enviar misiones al planeta rojo.

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