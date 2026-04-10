Primera dama Melania Trump niega estar relacionada con los abusos de Epstein

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, hizo el jueves una inesperada declaración ante las cámaras para negar acusaciones (que no especificó- sobre ella y el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

"Las mentiras que me vinculan con el vergonzoso Jeffrey Epstein deben terminar hoy", dijo. "Las personas que mienten sobre mí carecen de principios éticos, humildad y respeto".

La primera dama estadounidense, nacida en Eslovenia, negó categóricamente cualquier vínculo con Epstein, con quien ella y su esposo Donald Trump habían sido fotografiados anteriormente durante sus años de vida social en Nueva York.

"Imágenes falsas y declaraciones sobre Epstein y sobre mí" han estado circulando en las redes sociales "desde hace años", dijo.

"Tengan cuidado con lo que creen: estas imágenes e historias son completamente falsas".

Con la divulgación de millones de archivos de todo tipo, tras la aprobación de una ley en ese sentido en el Congreso, aparecieron también todo tipo de imágenes trucadas en redes sociales, en los últimos meses.

Epstein murió bajo custodia federal en 2019 mientras esperaba juicio por cargos de trata sexual de menores, pero el escándalo ha eclipsado repetidamente el segundo mandato de Trump.

El presidente también ha negado cualquier vínculo con los delitos de Epstein.

"Nunca he tenido conocimiento del abuso de Epstein hacia sus víctimas. Nunca estuve involucrada de ninguna manera. No fui partícipe. Nunca estuve en el avión de Epstein y nunca visité su isla privada", dijo Melania Trump.

"Nunca he sido acusada ni condenada legalmente por ningún delito en relación con la trata sexual, el abuso de menores y otros comportamientos repulsivos de Epstein".

La primera dama también instó al Congreso a celebrar una audiencia pública para los supervivientes de los abusos de Epstein y "dar a estas víctimas la oportunidad de declarar bajo juramento".