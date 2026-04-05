Trump dice a Fox News que hay "buena posibilidad" de alcanzar acuerdo con Irán el lunes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el domingo que cree que hay una "buena posibilidad" de lograr un acuerdo con Irán el lunes, antes de su plazo para que Teherán reabra el estrecho de Ormuz o se enfrente a intensos bombardeos.

"Creo que hay una buena posibilidad para mañana, están negociando ahora", dijo el presidente a un periodista de Fox News.

"Si no cierran un acuerdo, y pronto, estoy considerando hacerlo volar todo por los aires y tomar el control del petróleo", agregó.

Trump afirmó además que garantiza "inmunidad" a los negociadores iraníes, para que no sean blanco de ataques estadounidenses o israelíes.

Según el presidente, las negociaciones no abordan la posibilidad de que Irán desarrolle un arma nuclear, ya que Teherán habría renunciado a esa idea, aseguró.

En un posteo en redes sociales posterior a la entrevista, Trump pareció el domingo ampliar su plazo para que Irán llegue a un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz.

"¡Martes, 8:00 p. m., hora del Este!", publicó a secas.

El nuevo plazo sería así a las 00H00 GMT del miércoles, y retrasaría en un día su ultimátum a Teherán, después del cual Trump ha prometido destruir las centrales eléctricas y los puentes del país asiático.