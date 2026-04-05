Trump afirma que atacará centrales energéticas y puentes de Irán si no reabre estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el domingo en una publicación en redes sociales cargada de insultos, con atacar las centrales eléctricas y los puentes de Irán si el estrecho de Ormuz no es reabierto

Truth social, Donald Trump

Tras un ultimátum de 48 horas que lanzó el sábado, Trump dijo en su plataforma Truth Social que "el martes será el día de las centrales eléctricas y el día de los puentes, todo junto en uno, en Irán. ¡¡¡No habrá nada igual!!!".

"Abran el jodido estrecho, bastardos locos, o vivirán en el infierno. SOLO MIREN", escribió el presidente, y añadió: "Alabado sea Alá".