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Trump dice que "muchos" jefes militares de Irán murieron en ataque a Teherán

La guerra en Oriente Medio estalló hace más de un mes tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, viaja a Corpus Christi, Texas, para pronunciar un discurso sobre energía el 27 de febrero de 2026.

El presidente de los Estados Unidos, Donald TrumpAFP

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Agencia AFPWashington, Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el sábado que "muchos" líderes militares de Irán murieron en un ataque contra la capital de la república islámica.

Junto con el mensaje, publicó en su plataforma Truth Social un video con explosiones nocturnas sobre una ciudad, pero sin precisar cuándo ocurrió la acción militar.

La guerra en Oriente Medio estalló hace más de un mes tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, que desencadenaron en una represalia que ha extendido el conflicto y sacudido la economía mundial.

"¡Muchos de los Líderes Militares de Irán, que los han dirigido de manera deficiente y poco sensata, han sido eliminados, junto con mucho más, con este ataque masivo en Teherán!", escribió Trump.

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