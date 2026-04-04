Cuatro de los soldados de EE.UU. heridos en Irán han sido clasificados como mexicanos

Al menos cuatro soldados estadounidenses heridos en el conflicto contra Irán han sido identificados como mexicanos por el Pentágono, que hizo públicos los detalles de la operación Furia Épica iniciada hace cinco semanas y que ha dejado 13 militares del país norteamericano muertos.

Los cuatro soldados pertenecen al Ejército de los Estados Unidos, que ya contabiliza 247 heridos de un total de 365 heridos.

Otros 63 heridos hacen parte de la Armada, 19 son de la Infantería de Marina y 36 de la Fuerza Aérea.

De los 13 fallecidos, siete pertenecen al Ejército y seis a la Fuerza Aérea.

Las cifras han sido detalladas en el Sistema de Análisis de Bajas de la Defensa (DCAS) del Pentágono, que clasifica a otros tres soldados como hispanos.

El desglose no incluye las posibles bajas o heridos ocurridos este viernes cuando las fuerzas iraníes derribaron un caza estadounidense.

Uno de los tripulantes del caza F-15 atacado por Teherán fue rescatado con vida, mientras tanto, las fuerzas de EE.UU. siguen trabajando para encontrar a un segundo tripulante, del que no ha trascendido su situación.

Este sábado se cumplen cinco semanas del arranque del conflicto el pasado 28 de febrero. Justo hoy el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Irán de que le quedan 48 horas para que se cumpla el plazo que le dio para llegar a un acuerdo o de lo contrario atacará sus plantas energéticas.

El mandatario estadounidense ya había extendido el plazo dado sin que Teherán diera una respuesta clara sobre su disposición a dialogar.