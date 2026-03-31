Trump firma una orden que dispone la creación de un registro nacional de votantes

El presidente Donald Trump firmó el martes una orden ejecutiva para crear una lista nacional de votantes elegibles verificados, una medida que seguramente generará impugnaciones legales, ya que el presidente continúa exigiendo más restricciones al voto antes de las elecciones de mitad de período de este año.

La orden exige al Departamento de Seguridad Nacional, en colaboración con la Administración del Seguro Social, que elabore la lista de votantes elegibles en cada estado, según la Casa Blanca. También busca impedir que el Servicio Postal de EE. UU. envíe boletas de voto por correo a quienes no figuren en la lista aprobada de cada estado, aunque es probable que el presidente carezca de la facultad para imponer las acciones del Servicio Postal.

Según la orden ejecutiva, de la que informó por primera vez el Daily Caller, Trump también exige que las papeletas de voto tengan sobres seguros con códigos de barras únicos para su seguimiento.

“El fraude en el voto por correo es legendario. Es horrible lo que está sucediendo”, dijo Trump, repitiendo sus falsas acusaciones sobre las papeletas de voto por correo mientras firmaba la orden. “Creo que esto ayudará mucho en las elecciones”.

Se prevé que la orden del martes provoque impugnaciones legales, ya que continúa intentando interferir en las elecciones estatales.

La primera orden ejecutiva de Trump sobre elecciones, emitida en marzo de 2025, buscaba cambios radicales en la forma en que se llevan a cabo las elecciones en todo el país, incluyendo la adición de un requisito de prueba documental de ciudadanía al formulario federal de registro de votantes y la exigencia de que las boletas enviadas por correo se reciban en las oficinas electorales antes del día de las elecciones.

Gran parte de esta medida ha sido bloqueada mediante impugnaciones legales presentadas por grupos defensores del derecho al voto y fiscales generales estatales demócratas, quienes alegan que se trata de una usurpación de poder inconstitucional que privaría del derecho al voto a amplios grupos de electores.

En una entrevista concedida en febrero a un presentador de podcasts conservador, también afirmó que quiere "tomar el control" de las elecciones en zonas gobernadas por demócratas, citando acusaciones de fraude que numerosas auditorías, investigaciones y tribunales han desmentido.

La orden de votación del martes demuestra que no ha aprendido de sus intentos anteriores, que fueron bloqueados, de ejercer control sobre las elecciones, dijo David Becker, un ex abogado del Departamento de Justicia que dirige el Centro para la Innovación e Investigación Electoral.

“La Constitución es muy clara: el presidente no tiene poder sobre las elecciones estatales”, dijo Becker. “Esto se bloqueará tan pronto como los abogados puedan llegar al tribunal”.

Becker también agregó que el Servicio Postal de los Estados Unidos está dirigido por una junta directiva y que el presidente no tiene poder para decirle qué correo puede o no puede entregar.

“Si Trump firma una orden ejecutiva inconstitucional para controlar el proceso electoral, lo demandaremos”, declaró Marc Elias, abogado especializado en derechos electorales y fundador de Democracy Docket, en una publicación en redes sociales. “No me ando con rodeos y suelo ganar”.

Las elecciones en Estados Unidos son únicas porque no están centralizadas. En lugar de ser organizadas por el gobierno federal, son llevadas a cabo por funcionarios electorales y voluntarios en miles de jurisdicciones en todo el país, desde pequeños municipios hasta extensos condados urbanos con más votantes que habitantes en algunos estados.

La denominada "Cláusula Electoral" de la Constitución otorga al Congreso la facultad de "establecer o modificar" las normas electorales, al menos para los cargos federales, pero no menciona ninguna autoridad presidencial sobre la administración electoral.

La administración Trump ha lanzado una amplia campaña que, según afirma, busca refutar las acusaciones de fraude electoral que durante años han sido objeto de falsas afirmaciones por parte de Trump y sus aliados. El Departamento de Justicia lleva meses exigiendo a los estados listas detalladas de registro de votantes, en lo que ha descrito como un esfuerzo por garantizar la seguridad de las elecciones, y ha presentado demandas cuando los funcionarios estatales se han negado a entregarlas.

En enero, el FBI confiscó papeletas de la oficina electoral de un condado de Georgia que ha sido clave en las teorías conspirativas de la derecha sobre la derrota electoral de Trump en 2020.

Además, la fiscal general Pam Bondi nombró recientemente a Daniel Bishop, el principal fiscal federal del Distrito Medio de Carolina del Norte, como "fiscal especial" con facultades para investigar y procesar casos en todo el país "relacionados con la integridad de las elecciones federales", según una copia de la orden.

El sistema SAVE del Departamento de Seguridad Nacional para verificar la ciudadanía y el estatus migratorio ha sido objeto de críticas por parte de grupos defensores del derecho al voto debido a la generación de resultados erróneos a partir de conjuntos de datos poco fiables, así como por preocupaciones sobre la privacidad.

Un ejemplo es que los estados pueden realizar búsquedas masivas en el sistema con números de Seguro Social, pero pocos estados recopilan los números completos de Seguro Social como parte del registro de votantes, según el Centro Brennan para la Justicia.

La administración Trump emprendió una reforma del sistema el año pasado, pero aún enfrenta demandas legales que alegan que la dependencia del sistema puede generar errores en la identificación del estatus de ciudadanía y afectar a los votantes elegibles.

El presidente critica abiertamente el voto por correo, alegando que esta práctica está plagada de fraude, mientras presiona a los legisladores para que aprueben un proyecto de ley electoral de gran alcance que lo restringiría.

Las acusaciones de fraude generalizado de Trump carecen de fundamento; un informe de 2025 de la Brookings Institution reveló que el fraude en el voto por correo se produjo en tan solo el 0,000043 % del total de votos emitidos por correo, es decir, aproximadamente cuatro casos por cada 10 millones de votos.

El propio Trump también ha utilizado el voto por correo, la última vez la semana pasada en las elecciones locales de Florida. La Casa Blanca ha declarado que Trump se opone al voto universal por correo, en lugar de a los votantes individuales que puedan necesitar este método alternativo por motivos como viajes o despliegue militar.