Marco Rubio critica a España por vetar el uso de las bases y su espacio aéreo y "presumir" de ello

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, ha criticado este lunes a España por vetar el uso de las bases militares conjuntas y el espacio aéreo y "presumir" de ello y ha cuestionado la función de la OTAN si Estados Unidos no puede utilizar las bases "cuando lo necesita".

"Tenemos a países como España, un miembro de la OTAN al que nos hemos comprometido a proteger y que nos niega el uso de su espacio aéreo y presume de ello, que nos niega el uso de sus bases", ha planteado Rubio en una entrevista con la televisión panárabe qatarí Al Yazira. Y hay otros países que lo han hecho también. Y entonces te preguntas: "¿Qué gana Estados Unidos?", ha argumentado.

Rubio ha explicado que uno de los motivos por los que él mismo apoyaba la OTAN es porque estas bases "nos dan influencia, nos dan flexibilidad y nos dan capacidad operativa por todo el mundo". "Pero si la OTAN sirve solo para que defendamos a Europa si son atacados mientras ellos nos niegan acceso a sus bases cuando las necesitamos... no es un acuerdo muy bueno", ha planteado.

Rubio, quien es además asesor de Seguridad Nacional del presidente estadounidense, Donald Trump, ha advertido de que "es difícil mantener un compromiso y decir que es bueno para Estados Unidos". "Ha sido muy frustrante", ha remachado.

Estados Unidos, ha recordado, tiene decenas de miles de militares en Europa, miles de millones de dólares en armamento en toda Europa. "Todo ello para defender a Europa, no para defender a Estados Unidos. Vamos a tener que revisar todo esto" cuando termine la ofensiva contra Irán, ha indicado.

Rubio ha resaltado que "si mañana decidiéramos retirar nuestras tropas de Europa, sería el fin de la OTAN". "Ellos lo saben y ese compromiso... No hemos sacado a nuestras tropas de Europa", ha matizado.

Por otra parte, Rubio ha insistido en que Irán "jamás puede llegar a tener armas nucleares" porque la utilizarían para "chantajear" al mundo. "No vamos a permitir que pase nuncia. El riesgo es demasiado grande", ha recalcado.

Y tienen que dejar de patrocinar el terrorismo. Y tienen que dejar de construir armas que amenazan a sus vecinos. "Estos misiles de corto alcance que están lanzando solo tienen un fin, que es atacar a Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait y Bahréin", ha argüido.

Por último, sobre Cuba, Rubio ha subrayado que los apagones que ocurren en la isla "no tienen nada que ver con nosotros". Tuvieron apagones el año pasado. Tienen apagones porque tienen una infraestructura de los años 1950 y una red que no han mantenido jamás y no la han mejorado porque son incompetentes. "Por eso es por lo que tienen apagones", ha recalcado.