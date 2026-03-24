Pentágono quitará oficinas de prensa tras fallo que ordena regresar credenciales al New York Times

El Departamento de Defensa de Estados Unidos retirará las oficinas de prensa del Pentágono después de que un juez federal fallara a favor de The New York Times en una demanda que impugnaba las restricciones al acceso de los periodistas al edificio, según anunció el lunes un funcionario del departamento.

El área del Pentágono conocida como el "Corredor de los Corresponsales", que los periodistas han utilizado durante décadas para cubrir las actividades militares estadounidenses, cerrará de inmediato, según informó el portavoz del departamento, Sean Parnell. Los periodistas podrán trabajar posteriormente desde un anexo fuera del edificio, que, según indicó, "estará disponible cuando esté listo". No ofreció detalles sobre cuánto tiempo tomará este proceso.

La Asociación de Prensa del Pentágono afirmó que el anuncio "constituye una clara violación de la letra y el espíritu del fallo de la semana pasada".

“En un momento tan crítico, nos preguntamos por qué el Pentágono opta por restringir libertades de prensa vitales que ayudan a informar a todos los estadounidenses”, declaró la asociación.

Esta nueva política es la última disputa sobre el acceso de la prensa a la administración del presidente Donald Trump, que ha limitado a los medios tradicionales al tiempo que ha impulsado a los medios conservadores y pro-Trump.

En diciembre, The Times demandó al Pentágono y al secretario de Defensa, Pete Hegseth, alegando que la nueva política de acreditación de la agencia violaba los derechos constitucionales de los periodistas a la libertad de expresión y al debido proceso. Decenas de reporteros abandonaron el edificio en lugar de aceptar las restricciones impuestas por el gobierno a su trabajo .

El juez federal Paul Friedman, de Washington D.C., falló la semana pasada a favor del periódico. Ordenó al Pentágono que restituyera las credenciales de prensa de siete periodistas del Times y anuló algunas de las restricciones impuestas por la agencia a la información periodística.

Friedman afirmó que las "pruebas irrefutables" demuestran que la política está diseñada para eliminar a los "periodistas que no son del agrado de todos" y reemplazarlos por aquellos que están "de acuerdo y dispuestos a servir" al gobierno, un claro ejemplo de discriminación ilegal por motivos de opinión.

Parnell afirmó que el Departamento de Defensa no está de acuerdo con el fallo y que presentará una apelación. Añadió que las restricciones al acceso de la prensa se debieron a motivos de seguridad, una afirmación que los periodistas han rechazado.

Según las últimas normas del Pentágono anunciadas el lunes, los periodistas seguirán teniendo acceso al Pentágono para conferencias de prensa y entrevistas organizadas a través del equipo de asuntos públicos del departamento, pero tendrán que ir acompañados, escribió Parnell en las redes sociales.

El actual cuerpo de prensa del Pentágono está compuesto mayoritariamente por medios conservadores que aceptaron la política. Los periodistas de medios que se negaron a acatar las nuevas normas, incluidos los de Associated Press, han seguido informando sobre las fuerzas armadas.

Mientras tanto, Associated Press (AP) espera la decisión de un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Estados Unidos sobre su demanda contra la administración del presidente Donald Trump. AP alega que el equipo de la Casa Blanca de Trump la castigó restringiendo su acceso a eventos presidenciales por no haber seguido su ejemplo en el cambio de nombre del Golfo de México.