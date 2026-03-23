Agentes de inmigración en aeropuerto de Atlanta tras orden de Trump en medio del cierre parcial

Agentes federales de inmigración han sido vistos en un aeropuerto de Atlanta después de que el presidente Donald Trump dijera que desplegaría agentes para reforzar la Administración de Seguridad del Transporte durante el cierre del gobierno, que ha provocado largas filas en los puntos de control de seguridad en todo el país.

El lunes por la mañana, la agencia Associated Press vio a un pequeño grupo de agentes federales cerca de las concurridas filas en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta.

Los agentes federales están presentes de forma habitual en los aeropuertos internacionales, donde los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza inspeccionan a los viajeros que llegan y los agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional se ocupan de los casos penales relacionados con el contrabando, el tráfico ilícito y el fraude.

Lo inusual en este momento es su presencia visible en los controles de seguridad de la TSA, una función que normalmente desempeñan los agentes de seguridad del transporte en lugar de los investigadores federales.

Trump dijo el domingo que ordenaría el despliegue de agentes federales de inmigración en los aeropuertos para ayudar con la seguridad.