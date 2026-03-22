Las históricas inundaciones en Hawái dejan a 2.000 personas sin electricidad

Más de 2.000 personas permanecían sin electricidad el domingo por la tarde después de que Hawái sufriera las peores inundaciones en más de 20 años, provocadas por las fuertes lluvias que azotaron las islas.

Las fuertes lluvias cayeron sobre un suelo ya saturado por los aguaceros de una tormenta invernal de la semana anterior . Las crecidas arrasaron casas y coches, causando daños estimados en mil millones de dólares.

La tormenta provocó la orden de evacuación de 5.500 personas al norte de Honolulu —aunque posteriormente se levantó— y más de 200 personas fueron rescatadas de las aguas. Hasta el momento no se han reportado fallecimientos, declaró el domingo por la tarde Molly Pierce, portavoz del Departamento de Gestión de Emergencias de Oahu.

Según la compañía, el domingo por la tarde Hawaiian Electric restableció el suministro eléctrico a unas 1200 personas en Waialua, en la costa norte de O'ahu. El viernes se había cortado el suministro eléctrico a los clientes de forma preventiva debido a las inundaciones.

Los equipos siguen evaluando los daños y realizando reparaciones, y Hawaiian Electric prevé restablecer el suministro eléctrico a otras 2000 personas el domingo por la tarde. En el condado de Maui, unas 100 personas se quedaron sin luz el domingo por la tarde, y todos los cortes de luz importantes en la isla de Hawái ya se habían solucionado, según la compañía.

Lo peor de las tormentas parece haber pasado, según declaró a Associated Press el meteorólogo hawaiano Matthew Foster.

Según Foster, el domingo por la tarde el tiempo cambió de chubascos generalizados a lluvias dispersas desde Oahu y el condado de Maui hasta la Isla Grande. Se esperan menos de 13 cm de lluvia en la Isla Grande, y entre 3 y 5 cm en otras zonas.

Según Foster, los vientos se intensificarán en el noreste de las islas, zonas con mayor vegetación y que pueden soportar más lluvia. La humedad tardará un par de días en disiparse, y se espera un clima más seco y típico de marzo para el miércoles.

Aún podrían producirse inundaciones adicionales, pero más bien a escala aislada que generalizada, dijo Foster.

El domingo se mantuvo vigente el aviso de hervir el agua para las zonas de North Shore, desde Mokuleia hasta Turtle Bay, y se instó a los residentes a informar de los daños a la ciudad.

El gobernador Josh Green dijo que el costo de la tormenta podría superar los mil millones de dólares, incluyendo los daños a aeropuertos, escuelas, carreteras, viviendas y un hospital de Maui en Kula.

Según Pierce, a las autoridades les preocupaba que la presa de Wahiawa, de 120 años de antigüedad, pudiera colapsar, aunque esa preocupación prácticamente ha disminuido desde que bajaron los niveles de agua. La presa sigue bajo vigilancia.

Los sistemas de tormentas invernales conocidos como "bajas de Kona", caracterizados por vientos del sur o suroeste que traen aire cargado de humedad, han sido los responsables de las intensas lluvias de las últimas dos semanas. Según los expertos, la intensidad y la frecuencia de las fuertes lluvias en Hawái han aumentado debido al calentamiento global provocado por el ser humano.