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Trump amenaza con recurrir a agentes de ICE para seguridad en aeropuertos

Trump escribió en su red Truth Social que si los demócratas no acuerdan de inmediato para que se liberen los fondos para pagar a los funcionarios, recurrirá al ICE.

Un agente federal lanza una granada lacrimógena hacia los manifestantes mientras los agentes avanzan entre nubes de gas lacrimógeno durante los enfrentamientos que siguieron al fatal tiroteo de un manifestante ese mismo día, el 24 de enero de 2026, en Minneapolis, Minnesota

Agentes de ICEKerem YUCEL/AFP

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Agencia AFPWashington, Estados Unidos

El presidente Donald Trump amenazó con usar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en los aeropuertos ante la falta de pago a los agentes de seguridad por un bloqueo presupuestal parcial.

Trump escribió en su red Truth Social que si los demócratas no acuerdan de inmediato para que se liberen los fondos para pagar a los funcionarios, recurrirá al ICE.

"Trasladaré a nuestros brillantes y patrióticos agentes de ICE a los aeropuertos, donde se encargarán de la seguridad como nadie ha visto nunca", indicó el mandatario.

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