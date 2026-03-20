Senado de EEUU rechaza reabrir el departamento de Seguridad Nacional

El Senado de Estados Unidos rechazó este viernes aprobar una ley para financiar el Departamento de Seguridad Nacional, por lo que se mantiene aún el cierre parcial de la agencia, que comenzó el pasado 14 de febrero y está causando importantes retrasos en aeropuertos del país.

La votación del viernes, la quinta desde que se produjo el cierre, no logró sumar los 60 votos necesarios para su aprobación al quedarse en 47 sufragios a favor y 37 en contra, con dieciséis senadores evitando votar.

El cierre del Departamento se produjo ante la negativa de los demócratas a aprobar el presupuesto si no se cambiaban aspectos clave de la política migratoria -que depende de esta cartera- implementada por la Administración Trump.

La muerte de dos ciudadanos estadounidenses por disparos de agentes federales en las protestas por las redadas masivas migratorias en Mineápolis fueron el detonante para que los demócratas exigieran cambios en los operativos para detener migrantes.

Exigen, entre otras cosas, que los agentes no vayan con el rostro cubierto y que sean necesarias órdenes judiciales para allanar una propiedad privada.

Aunque el candidato a ser nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, ha suavizado en sus audiencias de confirmación ante el Senado el mensaje sobre política migratoria, las negociaciones entre demócratas y republicanos para reabrir el Departamento continúan enrrocadas.

De hecho, el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, aseguró este viernes que las negociaciones sobre la aplicación de las leyes de inmigración "aún tienen un largo camino por recorrer" ya que existen "profundos desacuerdos".

Cuando se cumple el día 35 de cierre parcial del Departamento, los efectos son cada vez más evidentes en algunos aeropuertos de Estados Unidos porque muchos de los agentes de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) han dejado de ir a trabajar o han renunciado a sus puestos debido a que han dejado de percibir un suelo.

Esta situación ha provocado larguísimas colas para superar los controles de seguridad en grandes aeropuertos estadounidenses como el Atlanta, el JFK de Nueva York o el de Nueva Orleans.

Se espera que el Senado vote este sábado para financiar solamente la TSA, una opción que de aprobarse dejaría en cierre parcial al resto de operaciones del Departamento de Seguridad Nacional.

"El caos en la TSA está llegando a un punto crítico. Necesitamos reabrirla lo antes posible", dijo hoy el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, en un discurso ante el pleno.