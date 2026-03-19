Senado EE.UU aprueba nominación de Markwayne Mulli para el Departamento de Seguridad Nacional

Un comité del Senado estadounidense aprobó este jueves de forma ajustada al candidato del presidente Donald Trump para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional, el senador de Oklahoma, Markwayne Mullin.

El Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales votó 8 a 7 a favor de aprobar la nominación de Mullin para dirigir la poderosa agencia responsable de llevar a cabo la ofensiva contra la migración ilegal de Trump.

Los líderes republicanos contemplan una votación en el pleno del Senado la próxima semana, donde el trámite previsiblemente será más sencillo que en el comité.

El presidente republicano del comité, Rand Paul, se opuso a la nominación, alegando lo que describió como los "problemas de ira" de Mullin y sus pasadas declaraciones incendiarias.

Paul tiene un historial de enfrentamientos personales con Mullin, que en una ocasión lo calificó de "serpiente".

Un demócrata centrista, John Fetterman, votó en favor de Mullin.

La mayoría de los demócratas criticaron a Mullin sobre su historial y las políticas migratorias del gobierno, y expresaron escepticismo ante sus promesas de seguir un rumbo menos controvertido que el de la saliente secretaria Kristi Noem, quien fue destituida después de que agentes federales mataran a tiros a dos manifestantes estadounidenses durante redadas de migrantes en Minnesota.

Mullin trató de tranquilizar a los legisladores prometiendo un enfoque de bajo perfil en la gestión del departamento, y afirmó que su objetivo era evitar acaparar los titulares.