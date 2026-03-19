FBI admite que compra datos de localización para rastrear a ciudadanos estadounidenses

El FBI ha admitido que está comprando datos de localización que pueden utilizarse para rastrear a los ciudadanos de Estados Unidos dentro de una investigación.

El director del FBI, Kash Patel, ha revelado estas adquisiciones durante una audiencia ante el Comité de Inteligencia del Senado celebrada este miércoles. "Compramos información disponible comercialmente que sea compatible con la Constitución y la normativa de la Ley de Privacidad de las Comunicaciones Electrónicas, y esto nos ha proporcionado información valiosa", ha afirmado en unas declaraciones recogidas por Politico.

En marzo de 2023, el exdirector de la agencia Christopher Wray admitió por primera vez que el FBI había comprado datos de localización de ciudadanos estadounidenses sin la necesidad de una orden judicial, tal y como exige el Tribunal Supremo desde 2018. No obstante, hay que matizar que el Supremo limita este requerimiento para la adquisición a los proveedores de telefonía móvil.

De esta forma, existe un vacío legal que permite conseguir este tipo de información a través de intermediarios, sin necesidad de recurrir a los proveedores de telefonía móvil. The Wall Street Journal reveló en 2020 que las agencias federales utilizaban los datos de localización para el control de la inmigración y que obtuvieron estos datos a través de aplicaciones como juegos, del tiempo o de comercios electrónicos, en las que los usuarios habían permitido el acceso a la ubicación del dispositivo.

No obstante, durante la audiencia en el Senado, Wray matizó que el FBI había adquirido estos datos en el pasado, pero que ya no lo hacía en ese momento. "Según tengo entendido, actualmente no adquirimos información de bases de datos comerciales que incluya datos de ubicación derivados de publicidad en internet", afirmó en unas declaraciones recogidas por Wired.

Frente a este tipo de prácticas, los senadores Ron Wyden (demócrata por Oregón) y Mike Lee (republicano por Utah) presentaron el 13 de marzo la Ley de Reforma de la Vigilancia Gubernamental, que exige a agencias como el FBI una orden judicial para comprar información personal de los estadounidenses.

"Es una maniobra escandalosa para eludir la Cuarta Enmienda, y es particularmente peligroso dado el uso de inteligencia artificial para examinar enormes cantidades de información privada", ha denunciado Wyden en la audiencia.

No obstante, también hay quienes defienden esta adquisición de información personal, como el senador republicano por Arkansas Tom Cotton, que ha apelado al uso que se va hacer de los datos. "Si cualquier otra persona puede comprarlos, y el FBI también, y eso les ayuda a localizar a un depravado pedófilo o a un despiadado líder de un cártel, sin duda espero que el FBI esté haciendo todo lo posible para mantener a los estadounidenses a salvo".