Abogados de Luigi Mangione buscan retrasar sus juicios estatales y federales

Los abogados de Luigi Mangione pidieron el miércoles a un juez que posponga su juicio federal por el asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, hasta principios del próximo año, y dijeron que intentarán que su juicio estatal por asesinato se retrase hasta septiembre.

En una carta dirigida a la jueza federal Margaret Garnett, los abogados de Mangione afirmaron que el calendario actual —el juicio estatal en junio y el juicio federal en septiembre— lo pondría "en la situación de tener que prepararse para dos juicios complicados y serios al mismo tiempo".

Le pidieron a Garnett que aplazara el juicio federal hasta enero de 2027 para tener la oportunidad de solicitarle al juez estatal Gregory Carro que reprogramara el inicio del caso del 8 de junio al 8 de septiembre. Mangione se ha declarado inocente en ambos casos.

Carro ya había planteado la posibilidad de trasladar el juicio estatal a septiembre, pero solo si los fiscales federales apelaban la decisión de Garnett que les impedía solicitar la pena de muerte . Estos se negaron a hacerlo, por lo que las fechas del juicio estatal de junio y del juicio federal de septiembre se mantuvieron intactas.

Según argumentaron sus abogados, mantener el calendario actual violaría los derechos constitucionales de Mangione.

Entre otras preocupaciones, señalaron que los preparativos para la selección del jurado en el caso federal se superpondrían con el juicio estatal, lo que limitaría la capacidad de Mangione para revisar los cuestionarios completados por cientos de posibles jurados, infringiendo así su derecho a participar en su propia defensa.

Según sus abogados, la celebración de juicios consecutivos también privaría a Mangione de su derecho a una asistencia letrada efectiva, ya que se verían obligados a prepararse para el juicio federal mientras lo defienden simultáneamente en el juicio estatal.

“Aunque los abogados defensores son firmes defensores de sus clientes, no pueden estar en dos lugares a la vez”, escribieron los abogados de Mangione, Karen Friedman Agnifilo, Marc Agnifilo y Jacob Kaplan.

Los fiscales federales se oponen a la solicitud y responderán mediante una carta propia, según informaron los abogados de Mangione.

Tanto la fiscalía federal de Manhattan, que lleva el caso a nivel federal, como la fiscalía del distrito de Manhattan, que lleva el caso a nivel estatal, declinaron hacer comentarios.

Mangione, de 27 años, se enfrenta a la posibilidad de cadena perpetua si es declarado culpable en cualquiera de los dos casos. En una audiencia judicial en febrero, se manifestó en contra de la posibilidad de dos juicios, diciéndole al juez: “Es el mismo juicio dos veces. Uno más uno son dos. Doble enjuiciamiento según cualquier definición de sentido común”.

Thompson, de 50 años, fue asesinado el 4 de diciembre de 2024 mientras se dirigía a un hotel en el centro de Manhattan para la conferencia anual de inversionistas de UnitedHealth Group. Un video de vigilancia mostró a un pistolero enmascarado disparándole por la espalda. La policía afirma que las palabras "retrasar", "negar" y "deponer" estaban escritas en la munición, imitando una frase utilizada para describir cómo las aseguradoras evitan pagar las reclamaciones.

Mangione, graduado de la Universidad de Pensilvania y proveniente de una familia adinerada de Maryland, fue arrestado cinco días después de ser visto comiendo en un McDonald's en Altoona, Pensilvania, a unos 370 kilómetros al oeste de Manhattan.

Sus abogados han argumentado que las autoridades perjudicaron su caso al convertir su arresto en un espectáculo digno de una película de Marvel, incluyendo el hecho de que agentes armados lo exhibieran por un muelle de Manhattan después de que fuera trasladado en avión a Nueva York y al declarar públicamente su deseo de solicitar la pena de muerte antes de que fuera acusado formalmente.

En enero, Garnett desestimó un cargo federal de asesinato —homicidio con arma de fuego— que había permitido a la fiscalía solicitar la pena capital, al considerarlo jurídicamente defectuoso. En su escrito, explicó que lo hizo para “excluir la pena de muerte como una opción que el jurado pudiera considerar” al momento de decidir si condenar a Mangione.

En su carta, los abogados de Mangione argumentaron que retrasar el juicio federal permitiría un margen de tiempo entre su juicio estatal y el inicio del proceso de cuestionario para el jurado que precede a la selección del jurado en el caso federal.

Sin demora, escribieron: “Los posibles miembros del jurado federal del Sr. Mangione serán bombardeados constantemente con noticias y publicaciones en redes sociales relacionadas con las acusaciones y las pruebas en su contra mientras completan los cuestionarios para jurados y en las semanas posteriores antes de ser seleccionados para el caso federal”.