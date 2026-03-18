Hombre de 75 años acusado de asesinato tras el hallazgo de los restos de su esposa en Queens

Rupchand Simboo fue arrestado por la policía de Nueva York tras ser acusado de asesinar a su esposa en el vecindario de Broad Channel, Queens.

El arresto de Simboo, de 75 años, se produjo después de que las autoridades de Nueva York hallaran los restos de la víctima, Salisha Ali. Era de Trinidad y Tobago y tenía 34 años.

Según una publicación de ABC7, la policía neoyorquina informó que Simboo asesinó a Ali y luego denunció su desaparición en julio pasado de 2025.

Ali “fue vista con vida por última vez por un familiar durante una videollamada por Facetime el 13 de julio”, indicó el medio estadounidense.

“Ese mismo día, Simboo denunció su desaparición. Los detectives creen ahora que lo hizo para encubrir el crimen”, agregó.

Simboo y Ali se conocieron en 2023, cuando ella vivía en Trinidad. En 2024, regresó a Quens para vivir con él y se casaron ese mismo año.

Las autoridades encontraron en dos lugares diferentes partes del cuerpo de Ali: primero su torso en Queens en una bolsa de basura en septiembre pasado. Y meses después hallaron su cabeza en otra zona de ese condado.

Simboo ha sido acusado de asesinato, obstrucción a la administración pública y manipulación de pruebas físicas.