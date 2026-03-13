Desde cubanos hasta haitianos: EEUU repatría 65 migrantes a México por puente Hidalgo, Texas

Estados Unidos repatrió este viernes a 65 migrantes de distintas nacionalidades hacia México a través del puente internacional de Hidalgo, en McAllen, Texas, que conecta con la ciudad de Reynosa, en el estado mexicano de Tamaulipas.

El operativo se realizó en dos fases: uno estuvo a cargo de la Patrulla Fronteriza y el otro por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según constataron periodistas durante una visita al punto fronterizo.

En la primera parte del procedimiento, agentes de la Patrulla Fronteriza repatriaron al menos a 15 personas, entre ellas venezolanos y cubanos que habían sido detenidos tras intentar ingresar irregularmente a Estados Unidos por la frontera sur, en la región del Valle del Río Grande, luego de cruzar el Río Bravo.

El grupo estaba integrado por seis hombres, seis mujeres y una unidad familiar compuesta por una madre y dos adolescentes, según informaron las autoridades estadounidenses.

Algunos de los migrantes llegaron al puente fronterizo vestidos con ropa proporcionada por la Patrulla Fronteriza en los centros de procesamiento migratorio.

“Soy de Venezuela. No soy mexicano. ¿Por qué me mandan para México?”, reclamó uno de los migrantes a un agente de la Patrulla Fronteriza.

“¿A dónde nos van a mandar?”, preguntó otro integrante del grupo.

Según explicaron los agentes, el procedimiento para procesar y repatriar a migrantes detenidos por la Patrulla Fronteriza suele durar alrededor de 72 horas.

Migrantes repatriados por ICE

El segundo grupo fue trasladado por agentes de ICE, que primero repatriaron 10 personas a México luego de haber sido detenidas tiempo atrás por permanecer sin documentos en Estados Unidos.

Estas personas llegaron al puente fronterizo con cadenas en los pies, manos y caderas, según constató Listín Diario.

El resto de migrantes llegó sin esposas a bordo de un camión. En total, los repatriados por ICE eran: 37 cubanos, cinco salvadoreños, cuatro venezolanos, dos haitianos, un guatemalteco y un ciudadano de China

Todos los viernes se realizan este tipo de repatriaciones desde Estados Unidos hacia México, según las autoridades estadounidenses.

Las razones de la deportación pueden variar

“Pueden ser varias: intentaron entrar ilegalmente o ya cumplieron su sentencia o su plaza”, explicó Carlos Rodríguez, director de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el puente internacional de Hidalgo

“Entonces, ya tienen la orden del juez de que salgan del país”, agregó el funcionario.

En los últimos años, Estados Unidos y México han establecido mecanismos de cooperación migratoria que permiten que algunos migrantes de terceros países sean devueltos a territorio mexicano a través de la frontera terrestre.

Periodistas latinoamericanos visitaron las instalaciones del puente fronterizo entre Hidalgo y Reynosa como parte de un programa de cobertura sobre inmigración organizado por el Departamento de Estado estadounidense y la firma de periodismo Inquire First.