Pornografía infantil, un delito en auge en Florida: “Lo vemos a diario”

En el aeropuerto internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, en Florida, los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés) se enfrentan a un delito que hace años era poco común, pero hoy aparece todos los días: la pornografía infantil.

Se trata de un crimen federal que ha ido en aumento y ha encendido las alarmas en distintos puntos de entrada del país, según las autoridades.

“Yo he estado aquí 20 años. Hace 15 años lo veíamos poco; ahora lo vemos a diario”, afirma el oficial CBP Barrezueta, encargado de la división que investiga tráfico de personas, terrorismo y narcóticos en el aeropuerto.

Los delitos de pornografía infantil han aumentado un 34% desde el año fiscal 2020, de acuerdo con datos de la Comisión de Sentencias de Estados Unidos. En el año fiscal 2024 se registraron 1,375 casos.

El distrito medio de Florida —que abarca desde Jacksonville hasta Fort Myers— fue el que cerró con más personas sentenciadas por este delito: 71 en ese mismo período.

“Desafortunadamente, ha subido mucho ese crimen”, sostiene Barrezueta, al tiempo que indica que los implicados provienen de “todo el mundo”.

Las edades de las víctimas son diversas. Los oficiales han encontrado material que involucra desde bebés de pocos meses hasta adolescentes de 17 o 18 años.

“Me gustaría decir que hay una edad más común, pero hay de todos”, admite Barrezueta.

Periodistas latinoamericanos conversaron con oficiales de CBP en el aeropuerto como parte de un programa de cobertura sobre inmigración organizado por el Departamento de Estado estadounidense y la firma Inquire First.

Oficial Barrezueta, del equipo de Oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés).Fuente Externa

Pero el trabajo de este equipo en Fort Lauderdale no siempre estuvo enfocado en la pornografía infantil.

Barrezueta explica que el grupo comenzó investigando prostitución y redes de tráfico de personas. En sus inicios, oficiales del aeropuerto viajaron a Miami para entrenarse en ese tipo de casos.

“Comenzamos aquí con dos oficiales”, recuerda. En la actualidad, son cuatro.

Durante esos primeros años detectaban principalmente redes que traían personas desde América Latina para trabajar en condiciones cercanas a la esclavitud o con pagos muy por debajo de lo prometido.

También encontraron casos en los que mujeres eran trasladadas desde Sudamérica y Centroamérica para vender sus óvulos con fines reproductivos.

“Alguna gente sabía a qué venía. Otra gente no sabía”, dice.

Un crimen impulsado por internet

Según Barrezueta, el auge de la pornografía infantil está muy ligado a la facilidad con la que hoy se puede acceder y compartir contenido en internet.

“Antes tenías que buscar, conocer a alguien para compartir revistas o lo que sea; ahora en Google Search (buscador de Google), en cinco segundos (se hace)”, explica.

En los últimos años, asegura, los casos que detectan y presentan para persecución judicial prácticamente se han duplicado.

La magnitud del problema llevó a que el aeropuerto de Fort Lauderdale, junto con Miami y otros aeropuertos del sur de Florida, organizara recientemente un simposio para autoridades aeroportuarias de EEUU.

Oficiales de distintos aeropuertos del país, e incluso de otros países, acudieron para aprender cómo investigar este tipo de delitos.

“Nuestro equipo fue uno de los primeros que se enfocó en esto”, dice Barrezueta. “Ahora viajamos a otros aeropuertos para enseñarles cómo hacerlo”, agrega.

Investigaciones que comienzan en redes sociales

Muchas investigaciones comienzan con alertas enviadas por empresas tecnológicas.

En Estados Unidos, las plataformas digitales están obligadas por ley a reportar a las autoridades cuando detectan usuarios que podrían estar accediendo o compartiendo pornografía infantil.

Esos reportes llegan a un centro nacional especializado, que luego remite la información a los investigadores. A partir de ahí comienza el trabajo de los oficiales.

“Cuando cogemos a una persona, vemos con quién está contactado y comenzamos a hacer más investigaciones a gente que puede estar involucrada en compartir las imágenes y los videos que no nos han permitido”, explica.

Casos detectados en cruceros

Aunque el delito aparece en todo tipo de viajeros, los oficiales han detectado numerosos casos vinculados a trabajadores de cruceros.

Muchos pasan meses embarcados —contratos de tres, seis o nueve meses— y, según Barrezueta, algunos terminan compartiendo material ilegal entre contactos.

“Muchos de nuestros casos vienen de los cruceros, porque nuestras operaciones especialmente se han enfocado en el pasado con los trabajadores que están en los cruceros y encontramos muchos que comparten” contenidos de abuso sexual de menores, dice.

“Me imagino que se aburren y comienzan a hablar y a compartir cosas que no deben”, añade.

Los oficiales de CBP no ofrecieron más detalles sobre estos casos.

Explotación de personas

Durante sus investigaciones, los oficiales también se enfrentan a redes de explotación de personas.

En algunos casos, las víctimas llegan a Estados Unidos engañadas con promesas de trabajo. Otras veces, saben que van a realizar ciertas actividades, pero desconocen las condiciones en las que terminarán trabajando.

Los oficiales han encontrado casos en los que las personas entran al país como turistas con promesas de empleo legal.

Una vez dentro, los responsables les retienen los documentos, les pagan menos de lo acordado o les impiden abandonar el lugar donde trabajan.

“No van a poder escapar después”, dice Barrezueta.