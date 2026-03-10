Oficiales CBP en Florida: vemos “mucha pornografía de niños” generada con inteligencia artificial

La inteligencia artificial abre un nuevo frente en la lucha contra la pornografía infantil en Estados Unidos.

Oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés) del aeropuerto internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, en Florida, aseguraron que cada vez detectan más imágenes de abuso sexual infantil generadas con inteligencia artificial.

El problema es que, por ahora, muchas de esas creaciones digitales no están tipificadas como delito federal, según las autoridades.

“Hemos comenzado a ver mucha pornografía de niños que es generada por la inteligencia artificial”, explicó el oficial Barrezueta, investigador de la división de tráfico de personas, terrorismo y narcóticos de la CBP.

El desafío para las autoridades es legal

Actualmente, varios casos relacionados con este tipo de contenido están siendo analizados por el sistema judicial estadounidense, afirmó Barrezueta.

De esas decisiones podrían surgir nuevas reglas sobre cómo tratar legalmente este fenómeno.

“Algún día el sistema de justicia nos dará más reglas”, dijo el oficial. “Pero por ahora no es algo que siempre podamos seguir como caso legal”.

A pesar del avance tecnológico, las investigaciones no dependen todavía de inteligencia artificial. Según Barrezueta, los casos siguen siendo detectados principalmente por el trabajo directo de los oficiales.

“Todo lo nuestro es hecho por nuestros oficiales”, afirmó.

Periodistas latinoamericanos conversaron con oficiales de CBP en el aeropuerto como parte de un programa de cobertura sobre inmigración organizado por el Departamento de Estado estadounidense y la firma Inquire First.

Condenas severas

Cuando estos casos logran probarse en los tribunales, las condenas pueden ser muy altas.

El oficial recordó una investigación que terminó en el estado de Kentucky hace algunos años. El imputado recibió una sentencia de 40 años de prisión.

Las penas son “duras, dependiendo de dónde termine el caso”, señaló.

En Florida, además de las investigaciones federales, las autoridades estatales también pueden procesar estos delitos.

Esto significa que, si un fiscal federal decide no presentar un caso, todavía existe la posibilidad de que sea llevado ante la justicia estatal, explicó el oficial.

“Si el federal lo rechaza, vamos al estado”, dijo Barrezueta. “Algunas veces el Estado coge el caso”.

Para los oficiales, esta doble vía permite que muchos procesos no queden impunes, incluso cuando el sistema federal decide no avanzar con una acusación.