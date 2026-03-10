Cónsul Chu Vásquez recibe premio internacional de energía en nombre del presidente Luis Abinader

El cónsul general Jesús “Chu” Vásquez recibió este jueves el Premio a la Transición Energética 2026, otorgado por el LAC CORE Consejo de América Latina y el Caribe sobre Energías Renovables y Transición Energética, en representación del presidente Luis Abinader.

La ceremonia tuvo lugar en Gotham Hall, durante los prestigiosos IJGlobal Awards, que reúnen a inversionistas, desarrolladores, prestamistas y responsables de políticas de toda América Latina y el Caribe.

El galardón reconoce el compromiso del presidente Abinader con la transición hacia una matriz energética más limpia, diversificada y sostenible, así como la creación de un entorno propicio para la inversión en proyectos de energía renovable.

“El liderazgo del presidente Abinader refleja el compromiso público necesario para impulsar la transición energética en la región”, expresó Ivan Oliveros, presidente de LAC CORE. “La República Dominicana fortalece su seguridad energética y acelera el camino hacia fuentes más limpias de electricidad.”

Con este reconocimiento, la República Dominicana se une a una lista de líderes regionales distinguidos que han impulsado la transición energética en América Latina y el Caribe.

Entre los galardonados anteriores se encuentran: José María Figueres Olsen, ex presidente de Costa Rica; Mia Amor Mottley, primera ministra de Barbados; Ramón Méndez Galain, ex ministro de Energía de Uruguay; Marcelo Tokman Ramos, ex ministro de Energía de Chile; Diego Mesa, ex ministro de Minas y Energía de Colombia; Carlos Barrera, reconocido por su liderazgo en el desarrollo de energías renovables en la región; y Clara Bowman, honrada por sus contribuciones a la movilización de inversiones y al avance de iniciativas de energía sostenible.

Al Cónsul Vásquez al recibir este galardón en representación del Presidente Abinader se le notó muy emocionado por la importancia del premio y la visión del gobierno dominicano de continuar promoviendo políticas de energía sostenible que favorezcan tanto al país como a la región.

Acerca de LAC CORE

LAC CORE es una organización sin fines de lucro que promueve la inversión, innovación y políticas para fortalecer los sistemas de energía renovable y la transición energética en América Latina y el Caribe. Y reúne a inversionistas, desarrolladores, instituciones financieras, responsables de políticas y líderes de la industria comprometidos con fomentar la colaboración y promover la inversión en energías renovables y en iniciativas de transición energética en distintos países.