Hermanos Alexander: Famosos agentes inmobiliarios son condenados por tráfico sexual

Tres hermanos, incluidos dos de los corredores inmobiliarios de lujo más exitosos del país, fueron declarados culpables de tráfico sexual el lunes después de un juicio de cinco semanas por acusaciones de que usaron drogas y fuerza para violar a decenas de mujeres a las que deslumbraron con su riqueza y su opulento estilo de vida.

El veredicto se produjo después de que 11 mujeres declararan haber sido agredidas sexualmente por uno o más de los hermanos: los gemelos Oren y Alon Alexander, de 38 años, y Tal Alexander, de 39. Los tres hombres negaron con la cabeza mientras el presidente del jurado pronunciaba "culpable" 19 veces mientras se leían en voz alta las preguntas del veredicto que los jurados consideraban. Tal Alexander hundió la cabeza entre los brazos cruzados.

La sentencia se fijó para el 6 de agosto, cuando los hermanos podrían enfrentar hasta cadena perpetua. Permanecen encarcelados.

Las mujeres describieron ataques ocurridos tras ser invitadas a destinos vacacionales como los Hamptons, un crucero por el Caribe y un viaje de esquí en Aspen, Colorado. Más de 60 mujeres afirman haber sido violadas por uno o más de los hermanos, según la fiscalía.

Los abogados defensores sugirieron que los acusadores tenían mala memoria o que esperaban lucrarse con la fortuna de los hermanos. Los hermanos, admitieron sus abogados, eran mujeriegos. Pero insistieron en que cualquier relación sexual fue consensual.

El jurado comenzó a deliberar el jueves y trabajó durante el viernes y el lunes, cuando envió varias notas pidiendo aclaraciones sobre la ley en relación con dos cargos.

Al anunciarse el veredicto, los padres de los hermanos negaron con la cabeza. La esposa de Alon Alexander se tapó la cara con la mano. Los abogados de los acusados abandonaron inmediatamente la sala para hablar con sus clientes y no estuvieron disponibles para hacer comentarios.

El veredicto representó una caída espectacular para Oren y Tal Alexander, quienes eran corredores en la poderosa inmobiliaria Douglas Elliman antes de fundar su propia firma, Official. Alon Alexander trabajaba en la empresa de seguridad privada de la familia.

Además del caso penal, el trío enfrentó unas dos docenas de demandas, incluyendo una presentada el jueves por Tracy Tutor, estrella de "Million Dollar Listing Los Angeles" en Bravo. Tutor alega que Oren Alexander la drogó y agredió en el baño de un restaurante mientras se encontraba en la ciudad de Nueva York para un evento inmobiliario.

Cuando comenzaron a presentarse esas demandas, varias mujeres se presentaron alegando que también habían sido acosadas o agredidas sexualmente y que la mala conducta de los hermanos con las mujeres había sido un secreto a voces en el mundo inmobiliario durante años.

Durante el juicio, muchas de las mujeres que testificaron dijeron que creían haber sido drogadas después de que uno de los hermanos les diera alcohol. Algunas describieron sentir que habían perdido el control de sus cuerpos con menos de una copa.

Los hermanos conocieron a las mujeres en clubes nocturnos, fiestas y aplicaciones de citas, llevando a algunas de ellas de viaje a lugares lujosos y pagando vuelos y alojamiento de lujo. Una mujer testificó que conoció a los hermanos en 2012 en una fiesta en el apartamento del actor Zac Efron en Manhattan. Dijo que apenas tuvo interacción con el actor, quien no fue acusado de ningún delito, y que fue a un club nocturno esa misma noche antes de despertar desnuda con un Alon Alexander desnudo de pie junto a ella.

Los fiscales rechazaron la idea de que las acusadoras pretendieran lucrarse con las demandas. Solo dos tienen demandas pendientes, según informó la fiscal Elizabeth Espinosa al jurado, y ambas son adineradas.

Una mujer que testificó afirmó haber sido violada por Alon Alexander en Aspen, Colorado, en 2017, cuando tenía 17 años. Dijo ser hija de un multimillonario.

"No quiero su dinero. Simplemente no quiero que lo tengan", dijo al jurado.

Lindsey Acree, artista y propietaria de una galería en Brooklyn, testificó que fue violada por Tal Alexander y un segundo hombre en una casa en los Hamptons en el verano de 2011 después de quedar tan desorientada por beber menos de media copa de vino que se sintió paralizada.

La mujer, que ahora tiene 40 años, dijo que demandó a Tal Alexander el año pasado a pesar de que "nunca necesitará su dinero" porque se enojó porque los Alexander "seguían llamándonos cazafortunas, estafadores y artistas del extorsión".

"Si hay un niño con un palo que no para de golpear a la gente, se lo quitan", le dijo al jurado. "El dinero es su palo, así que se lo quitan para que ya no puedan lastimar a la gente".

Associated Press no suele identificar a personas que dicen ser víctimas de agresión sexual a menos que decidan hacerlo públicamente, como lo han hecho Acree y Tutor.

Además de los testimonios de los testigos, los fiscales intentaron probar su caso mediante mensajes de texto y correos electrónicos en los que los hermanos parecían alardear de sus hazañas sexuales y de su conocimiento de los efectos que varias drogas pueden tener en las inhibiciones de una mujer, junto con un blog que incluía una publicación titulada: "No es violación si..."

Los fiscales dijeron que los hermanos enviaron correos electrónicos sobre contrabandear drogas, o “regalos de fiesta”, en un crucero, grabaron al menos una agresión en video y compartieron fotos de las víctimas.