Este domingo hay cambio de horario en Estados Unidos: ¿En cuáles ciudades aplica?

En 2026, el horario de verano en Estados Unidos se aplicará el próximo domingo 8 de marzo, cuando los relojes se adelanten una hora (de las 2:00 a. m. a las 3:00 a. m.), marcando el comienzo de jornadas con más luz natural por la tarde en los estados que aplican esta medida.

La vigencia de este cambio se extenderá hasta el domingo 1 de noviembre de 2026, fecha en que el reloj se atrasará una hora (de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m.), dando paso al horario estándar y ajustando de nuevo las rutinas, agendas y planificaciones diarias de millones de personas.

¿Cuál es la fecha exacta del cambio al horario de verano 2026 en EE.UU.?

El horario de verano 2026 en Estados Unidos comenzará el domingo 8 de marzo, conforme a lo estipulado por la normativa federal que fija este cambio para el segundo domingo de marzo.

A las 2:00 a. m., los relojes se adelantarán una hora para dar inicio al Daylight Saving Time (DST), una medida que simboliza el aprovechamiento energético y el disfrute de tardes más luminosas.

Este ajuste, aunque reduce una hora de descanso, marca la transición hacia días más largos, con mayor exposición solar y una sensación renovada de productividad y vitalidad estacional. Principales datos a recordar:

Fecha de inicio del horario de verano 2026: domingo 8 de marzo de 2026.

Regla general: segundo domingo de marzo de cada año.

Hora oficial del cambio: 2:00 a. m. → 3:00 a. m. (se adelanta una hora).

Fin del horario de verano 2026: domingo 1 de noviembre de 2026 (2:00 a. m. → 1:00 a. m.).

Cambio de horario en verano.

¿Se atrasa o se adelanta el reloj en marzo de 2026?

En marzo de 2026, al iniciar el horario de verano en Estados Unidos, los relojes se adelantan una hora; a las 2:00 a. m. se pasa directamente a las 3:00 a. m. en las zonas donde rige el horario de verano. Este movimiento se conoce popularmente como “spring forward” (avanzar en primavera) y conlleva una hora menos de sueño esa noche, a cambio de atardeceres más tardíos durante los meses siguientes.

Regla práctica para no confundirse:

Marzo (inicio DST): “Spring forward” → adelantar el reloj una hora.

Noviembre (fin DST): “Fall back” → atrasar el reloj una hora.

El cambio se aplica a las 2:00 a. m. en cada zona horaria, no al mismo instante en todo el país.

¿Qué estados de EE.UU. cambian al horario de verano y cuáles no?

En la práctica, casi todos los estados de Estados Unidos aplican el horario de verano, especialmente los 48 estados continentales y Alaska, con algunas excepciones notables.

Hawái, la mayor parte de Arizona (excepto la Nación Navajo) y ciertos territorios como Puerto Rico, Guam, Samoa Americana y las Islas Vírgenes de EE.UU. no observan el horario de verano y mantienen la misma hora todo el año.

¿Cómo saber si debo atrasar o adelantar el reloj en mi estado?

Para saber si debes ajustar tu reloj, primero debes identificar si tu estado se encuentra entre los que observan el horario de verano; en términos generales, casi todos los estados continentales lo aplican, salvo Hawái, gran parte de Arizona y algunos territorios especiales.

Si tu estado aplica el horario de verano, en marzo de 2026 deberás adelantar el reloj una hora y en noviembre de 2026 deberás atrasarlo una hora para volver al horario estándar.

Pasos rápidos:

Verifica si tu estado está en la lista que aplica horario de verano (casi todos salvo Hawái y gran parte de Arizona).

Si aplica, el domingo 8 de marzo de 2026 adelanta una hora tu reloj a las 2:00 a. m. (pásalo a las 3:00 a. m.).

El domingo 1 de noviembre de 2026 atrasa una hora tu reloj (de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m.) para volver al horario estándar.

¿Qué recomendaciones seguir para adaptarse al cambio de hora de verano 2026?

El cambio de hora puede alterar ligeramente el sueño y la rutina, sobre todo cuando se adelanta el reloj y se “pierde” una hora de descanso, como ocurrirá el 8 de marzo de 2026.

Se recomienda preparar el cuerpo y la agenda con algo de anticipación para minimizar el impacto, especialmente en personas con horarios laborales estrictos, niños y adultos mayores.

El cambio de hora puede alterar ligeramente el sueño y la rutina.

Consejos básicos:

Ajustar la hora de dormir y despertar 15–20 minutos antes durante varios días previos.

Evitar cafeína y pantallas brillantes justo antes de dormir la noche del cambio.

Revisar relojes analógicos, electrodomésticos, autos y otros dispositivos que no se actualizan solos.

Marcar en calendario las fechas del 8 de marzo y 1 de noviembre de 2026 para no olvidar el ajuste.

Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario de verano en EE.UU. 2026 (FAQ)

¿Cuándo empieza el horario de verano 2026 en Estados Unidos?

Empieza el domingo 8 de marzo de 2026, segundo domingo de marzo, a las 2:00 a. m. hora local en las zonas que aplican el DST.

¿A qué hora exacta debo cambiar el reloj?

El cambio oficial es a las 2:00 a. m., cuando el reloj salta a las 3:00 a. m.; puedes ajustar tus relojes antes de dormir el sábado por practicidad.

¿Todos los estados de EE.UU. cambian al horario de verano?

No; la mayoría sí, pero Hawái, gran parte de Arizona y varios territorios (como Puerto Rico y Guam) no realizan el cambio y mantienen la misma hora todo el año.

¿Cuándo termina el horario de verano 2026 y qué se hace con el reloj?

Termina el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando los relojes se atrasan una hora, pasando de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m. en las áreas que observan el DST.

¿Por qué se aplica el horario de verano en EE.UU.?

El objetivo principal es optimizar el aprovechamiento de la luz solar por las tardes y favorecer el ahorro de energía, además de ajustar mejor las actividades humanas a las horas de luz.