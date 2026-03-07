Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

EE.UU.

donald trump

Trump recibe los restos de los seis soldados muertos en la guerra contra Irán

Los seis militares eran reservistas desplegados en Kuwait

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aborda el Air Force One en la Base Conjunta Andrews, Maryland, antes de partir hacia Florida, el 6 de marzo de 2026.

Avatar del Agencia AFP
Agencia AFPDover, Estados Unidos

El presidente Donald Trump participó el sábado en Dover, en el estado de Delaware, en una breve ceremonia para la repatriación de los restos de los primeros seis soldados estadounidenses muertos en la guerra contra Irán.

Con una gorra blanca con las letras doradas "USA", el republicano hizo el saludo militar al paso de cada uno de los ataúdes cubiertos con la bandera estadounidense, que fueron trasladados de un avión militar a un vehículo en la Base de la Fuerza Aérea de Dover.

Los seis militares, muertos al día siguiente del inicio por parte de Estados Unidos e Israel de la guerra contra Irán, eran reservistas desplegados en Kuwait, adscritos al 103º mando de apoyo con base en Des Moines (Iowa).

