Oficiales CBP: EEUU tiene hoy “una de las fronteras más seguras”

Más oficiales, más tecnología, más infraestructura…: Estados Unidos presume de tener una de las fronteras más seguras en los últimos 14 meses como parte del endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump desde el inicio de su segundo mandato, subrayó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés).

En lo que va de 2026 la Patrulla Fronteriza ha detenido a más de 44,000 personas en la frontera, según la CBP. En 2025 la cifra fue de 194,000. Las autoridades indicaron que la mayoría de los migrantes detenidos provienen de México, Guatemala y Honduras.

Los datos fueron ofrecidos por oficiales CBP a periodistas latinoamericanos durante una reunión virtual organizada por el Departamento de Estado estadounidense y la firma InquireFirst.

“Más ojos y más oídos”

Los oficiales de Patrulla Fronteriza también señalaron que este año 34 de las personas arrestadas han sido identificadas como terroristas. Además, afirmaron que ninguna de las personas detenidas ha sido liberada.

“Tenemos hoy una de las fronteras más seguras. Esto en los últimos 14 meses. Para ello hemos utilizado un equilibrio de personal, tecnología e infraestructura”.

Los oficiales explicaron que se están cerrando brechas en la infraestructura fronteriza, construyendo nuevas barreras físicas y reasignando a sus agentes en acciones de cumplimiento

“Esto fortaleció esfuerzos para detectar e interceptar amenazas. Más gente significa más ojos y oídos presentes, con nueva tecnología de comunicación táctica y vigilancia”.

Operativo terreste en la frontera entre EEUU y México.CBP (instagram)

También destacaron el impacto de la ley The One Big Beautiful Bill Act (OBBBA), que —según dijeron— ha reforzado las capacidades tácticas de la agencia.

“Dejamos la práctica de liberar a personas que se habían detenido. Esto garantiza que cualquiera que cruce ilegalmente será sujeto a un proceso judicial, repatriación o deportación”.

Los oficiales sostienen que esta política ha desincentivado los intentos de cruce irregular.

“Quienes siguen intentando cruzar conocen esto y eso ha reducido enormemente el flujo de personas”.

Tecnología, muros y vigilancia

La CBP explicó que el fortalecimiento de la frontera también incluye nuevas herramientas tecnológicas.

Entre ellas mencionaron torres de vigilancia, sensores para detectar túneles y aeronaves y drones de mayor tamaño.

“Seguiremos desplegando torres de vigilancia integral y activos de detección de incursiones por muros subterráneos”.

También señalaron que el llamado “muro inteligente” incorpora cámaras, iluminación y en algunos puntos un doble muro. Además, se planea expandir barreras en zonas hídricas a lo largo del río Bravo.

“Se planea más de 530 millas de barreras en zonas hídricas”, dijeron.

Los oficiales indicaron que la reducción de migrantes detenidos ha permitido a los agentes concentrarse en otros delitos.

“Ahora podemos tratar de interceptar narcotraficantes y traficantes de personas”.

Intentos de cruce por mar

La CBP señaló que recientemente ha detectado intentos de ingreso ilegal por vía marítima.

Uno de los puntos donde se han registrado estos casos es la zona de San Diego, en California, indicaron los oficiales.

En una ocasión, una sola cuadrilla interceptó tres embarcaciones en una hora, con 36 personas a bordo.

En otro caso se interceptaron dos embarcaciones en una hora, con un número similar de detenidos.

Los oficiales dijeron que muchas de estas personas parten desde México y se dirigen hacia la costa de California.

Sin embargo, explicaron que no siempre es posible determinar el país de origen de los migrantes.

“No siempre conocemos el país de origen porque podrían llevar una o dos semanas en alta mar antes de ser interceptados”.

Los oficiales señalaron que en esos casos trabajan con otras agencias y con gobiernos extranjeros para identificar a las personas detenidas y coordinar su repatriación.

Control en puertos de entrada

Oficiales de la Dirección de Operaciones en Campo de la CBP explicaron que los puertos de entrada también manejan un alto volumen de tránsito diario.

Según sus datos, cada día se procesan aproximadamente 1.1 millones de pasajeros y peatones, entre 88,000 y 90,000 contenedores en camiones, trenes y embarcaciones, y cerca de 270,000 vehículos ligeros.

Los oficiales indicaron que en promedio arrestan a unas 86 personas buscadas por órdenes judiciales en Estados Unidos en los puertos de entrada. También destacaron el trabajo de especialistas agrícolas.

“Diariamente identifican alrededor de 250 plagas en nuestros puertos de entrada”.

En materia de narcóticos, las autoridades informaron que durante el año fiscal 2025 se incautaron unas 583,000 libras de drogas. De ese total, cerca de 256,000 libras fueron decomisadas en la frontera sur con México.

Indicaron que en 2025 se incautaron cerca de 61 millones de dólares en efectivo vinculado a actividades ilícitas. De esa cifra, unos 12 millones fueron detectados en la frontera sur.

En el mismo período también se registraron 2,676 incautaciones de armas de fuego y municiones, de las cuales 528 ocurrieron en la frontera con México.

Operaciones aéreas y marítimas

Los oficiales de la CBP señalaron que en 2025 incautaron más de 70,000 libras de cocaína y cerca de 300,000 libras de marihuana. También reportaron más de 3,000 arrestos relacionados con operaciones aéreas y marítimas.

Durante esas acciones, dijeron, se decomisaron más de 13.5 millones de dólares y más de 2,800 armas.

Operativo marítimo y aéreo desplegado por autoridades estadounidenses.CBP (instagram)

En lo que va de 2026, las autoridades indican que las incautaciones de cocaína superan ya las 50,000 libras.

Además, este año se han incautado más de 130 vehículos, 77 embarcaciones y dos aeronaves vinculadas a actividades ilícitas.

Los oficiales también explicaron que sus operaciones incluyen vigilancia en zonas de tránsito en el hemisferio occidental para interceptar cargamentos de drogas antes de que lleguen a Estados Unidos.

“Impedimos muchas cosas mucho antes de que lleguen a nuestra frontera y apoyamos también a otros gobiernos en dichas labores”.