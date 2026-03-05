Trump promete más medidas para frenar el aumento del precio del crudo por la guerra en Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este jueves que su gobierno tomaría pronto para "reducir la presión sobre el petróleo", tras la escalada de los precios del crudo medidas provocadas por la guerra emprendida por Washington e Israel contra Irán.

"Son inminentes nuevas medidas para reducir la presión sobre el petróleo. El crudo parece haberse estabilizado bastante. Lo teníamos muy bajo, pero tuve que hacer este pequeño desvío, ¿si a todos les parece bien?", dijo en un acto en la Casa Blanca.

Trump aseguró haber tomado ya "medidas decisivas" al "ofrecer un seguro de riesgo político para los petroleros que transitan por el Golfo".