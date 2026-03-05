Markwayne Mullin, el nuevo elegido de Trump para dirigir la Seguridad Nacional

El senador republicano por Oklahoma Markwayne Mullin fue elegido por el presidente estadounidense, Donald Trump, para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en sustitución de Kristi Noem, a quien el mandatario destituyó este jueves.

La agencia es una de las más relevantes dentro del Gobierno, ya que es la encargada de ejecutar la política migratoria de línea dura de Trump, en medio de una fuerte oposición de organizaciones civiles y gobiernos locales, así como una oleada de demandas judiciales que la acusan de prácticas “inconstitucionales” y violaciones a los derechos humanos.

Mullin, senador desde 2023, es un firme defensor de Trump y del movimiento Make America Great Again (MAGA, en inglés). En el Senado ha mantenido una estrecha sintonía con la Casa Blanca y se ha proyectado como un puente político entre ambas cámaras del Congreso y el Ejecutivo.

En declaraciones a reporteros, el congresista dijo que la llamada del presidente hoy lo tomó por sorpresa pero espera recibir la luz verde del Senado para ser confirmado en el puesto y que está dispuesto a trabajar "para los estadounidenses".

Originario de Tulsa (Oklahoma) y miembro de la nación Cherokee, antes de dedicarse plenamente a la política, dirigió un negocio familiar de plomería, que posteriormente expandió a otros sectores, incluidos restaurantes y el negocio inmobiliario.

Casado y padre de seis hijos, Mullin dio el salto a la política nacional en 2013, cuando fue elegido para la Cámara de Representantes, donde permaneció durante una década antes de dar el salto al Senado.

Durante el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, protagonizado por seguidores de Trump, Mullin aseguró haber sido el primer miembro de la Cámara de Representantes en unirse a la Policía del Capitolio para responder al ataque. Según su propio relato, ayudó a los agentes a levantar barricadas para impedir que los manifestantes accedieran al hemiciclo de la Cámara Baja.

Ese mismo año protagonizó otra polémica al intentar viajar a Afganistán tras la retirada de tropas estadounidenses ordenada por el entonces presidente, Joe Biden, con el objetivo de “rescatar” a ciudadanos estadounidenses que habían quedado atrapados en el país.

Mullin afirmó en una entrevista con Fox News que había sido invitado a acompañar a miembros de fuerzas especiales estadounidenses, pero su intento fue bloqueado por el Pentágono y por diplomáticos estadounidenses en Tayikistán.

Fuera de la política, Mullin también es conocido por su afición a las artes marciales mixtas y la lucha. Está incluido en el Oklahoma’s National Wrestling Hall of Fame y ha relatado episodios de confrontaciones físicas, como uno ocurrido durante una reunión de republicanos en la que, según contó al medio Politico, derribó a un hombre que estaba acosando verbalmente a la congresista Lauren Boebert.

Cuando era miembro de la Cámara de Representantes, el comité de ética del Congreso lo investigó por seguir participando en los negocios familiares y recibir compensaciones externas superiores al límite de 26,000 dólares que rige para los legisladores.

Aliado firme de Trump, Mullin respaldó los intentos de impugnar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, una postura que consolidó su perfil dentro del ala más leal al expresidente y que ahora lo sitúa al frente de una de las agencias más influyentes en la política migratoria y de seguridad interna de Estados Unidos.