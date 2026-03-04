Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Rubio considera "inaceptables" ataques contra Turquía tras lanzamiento de misil iraní

Una columna de humo se eleva después de un ataque a Teherán el 4 de marzo de 2026.

Una columna de humo se eleva después de un ataque a Teherán el 4 de marzo de 2026.Fotos de Agencia AFP

Agencia AFPWashington, Estados Unidos. 

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, consideró este miércoles "inaceptables" los ataques contra Turquía tras el derribo de un misil iraní por parte de sistemas de defensa de la OTAN.

En una llamada con el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, Rubio señaló "que los ataques contra el territorio soberano de Turquía eran inaceptables y prometió el pleno apoyo de Estados Unidos", dijo el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

Turquía, aliada de Estados Unidos en la OTAN, indicó que no era el objetivo del misil interceptado y que éste se había desviado de su rumbo.

