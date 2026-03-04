Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

EE.UU.

Estados Unidos dice que empresas de minería desean comenzar a trabajar en Venezuela

El secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, añadió que muchas de ellas ya trabajaron en el pasado en el país suramericano.

Secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum.

Secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum

Agencia EFE
Agencia EFECaracas, Venezuela

El secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, aseguró este miércoles durante su visita en Caracas que empresas estadounidenses relacionadas con la minería están "deseosas" de comenzar a operar en Venezuela, y añadió que muchas de ellas ya trabajaron en el pasado en el país suramericano.

