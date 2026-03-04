Estados Unidos dice que empresas de minería desean comenzar a trabajar en Venezuela
El secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, añadió que muchas de ellas ya trabajaron en el pasado en el país suramericano.
El secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, aseguró este miércoles durante su visita en Caracas que empresas estadounidenses relacionadas con la minería están "deseosas" de comenzar a operar en Venezuela, y añadió que muchas de ellas ya trabajaron en el pasado en el país suramericano.