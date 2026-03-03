Marco rubio
Rubio confirma que un dron cayó cerca del consulado de EEUU en Dubái
"Desgraciadamente, un dron impactó en un estacionamiento junto al edificio de la legación y provocó un incendio. Todo el personal se encuentra a salva", declaró Rubio en Washington.
El secretario del Estado estadounidense, Marco Rubio, confirmó el martes que un dron impactó en las inmediaciones del consulado de su país en Dubái sin causar víctimas.
"Desgraciadamente, un dron impactó en un estacionamiento junto al edificio de la legación y provocó un incendio. Todo el personal se encuentra a salva", declaró Rubio en Washington.