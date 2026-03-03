Un juez decide que Trump no puede impedir el peaje urbano en Nueva York

Un juez federal falló el martes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no puede impedir que la ciudad de Nueva York cobre un peaje a los automovilistas por conducir en las zonas más congestionadas de Manhattan, en la ciudad de Nueva York.

La tarifa diaria de nueve dólares se aplica a los conductores que ingresan al sur del Central Park, en Manhattan. Fue aprobado en 2025, poco antes de la investidura del presidente republicano, un neoyorquino de nacimiento.

Trump aseguró que el peaje afectaría a los negocios, y su secretario de Transporte, Sean Duffy, revocó la aprobación del programa piloto, lo que le valió críticas de las autoridades municipales.

La autoridad oficial del metro de Nueva York (MTA), que administra el cobro, demandó al secretario en febrero de 2025 y argumentó que su intento por frenar la tarifa por congestión era ilegal.

El juez Lewis Liman, del tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, había dado una aprobación temporal al recargo mientras tomaba una decisión de fondo.

El martes, Liman dictaminó que "aceptar la postura (de Duffy) respecto al carácter definitivo de la actuación de la agencia en este caso, permitiría que cualquier organismo gubernamental frustre para siempre la revisión judicial", lo que significa que el cobro sigue en vigor.

Al momento en que entraron en vigencia, unos 700.000 vehículos entraban a la congestionada zona a diario. Por el alto tráfico, los carros viajaban a una velocidad promedio de 11 kilómetros por hora, según las autoridades.

Con el cobro también se busca combatir la contaminación del aire.

Medidas similares operan desde hace años en otras grandes ciudades, como Londres. Pero la oposición y los recursos legales presentados previo a su implementación en Nueva York resaltaron la dificultad de cobrar a los conductores en un país donde la mayoría de las personas se movilizan en vehículos privados.

El metro de la ciudad espera que esta medida aporte unos 15.000 millones de dólares, que se destinarán de manera parcial para su renovación.