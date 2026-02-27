Biden termina atrapado en retrasos tras viajar en vuelo comercial desde Aeropuerto Nacional Reagan

Una multitud se reunió el viernes en una puerta de pasajeros del Aeropuerto Nacional Reagan mientras los cielos cargados de niebla en Washington causaron una parada en tierra de una hora que atascó a los pasajeros que esperaban salir de la Terminal D de American Airlines.

Pero pronto la zona, que ya estaba densamente poblada, aumentó aún más, a medida que se corrió la voz por las puertas cercanas de que, de los cientos de viajeros aéreos que iban y venían, solo uno de ellos estaba acompañado por un equipo del Servicio Secreto de Estados Unidos, junto con agentes uniformados de la policía local: el expresidente Joe Biden .

Biden, quien rara vez ha hecho apariciones públicas desde que dejó el cargo el año pasado, estaba sentado, como muchos de sus compañeros de viaje, esperando un vuelo que lo llevaría a Columbia, Carolina del Sur, para un evento nocturno con el Partido Demócrata de Carolina del Sur.

Los pasajeros susurraban y se quedaban boquiabiertos, asombrados: ¿por qué un hombre que durante un tiempo fue líder del mundo libre estaría, como ellos, a merced de los retrasos en los viajes del aeropuerto, incluso mientras estaba sentado cómodamente en su equipo de seguridad?

Quizás para Biden tenía más sentido que para otros expresidentes. Conocido durante años como Amtrak Joe Biden, como senador, se enorgullecía de ser posiblemente el mayor fanático de Amtrak del país , tomando regularmente el tren de regreso a Delaware en lugar de residir en Washington. Ahora, como expresidente, se le ha visto viajando en tren desde entonces, tomándose selfies y charlando con sus compañeros de viaje.

El viernes, el ambiente era más o menos el mismo, cuando Biden, sentado en la tercera fila de la pequeña cabina de primera clase del avión de pasajeros, abordó el vuelo antes que otros pasajeros, junto con su grupo, cuyos miembros estaban dispersos por todo el avión.

“Dios lo bendiga, señor”, dijo una mujer mientras pasaba junto a Biden, sentado junto a la ventana, con un periódico en su regazo.

"Gracias por su servicio", dijo un hombre estrechándole la mano a Biden.

La mujer que se sentó en el pasillo junto al ex presidente primero dejó su café en el apoyabrazos que compartían, depositó una bolsa en el compartimiento superior, luego se sentó y se dio cuenta de que su compañero de asiento era el 46º presidente de la nación.

Biden puso su mano sobre su taza para estabilizarla, luego la miró fijamente y la saludó mientras ella tomaba asiento.

“Siento que estoy a punto de llorar”, dijo la mujer mientras se estrechaban la mano y, durante la siguiente hora, charlaban durante todo el vuelo.

Los ex presidentes y sus cónyuges reciben protección vitalicia del Servicio Secreto bajo la ley federal, pero no existen disposiciones que garanticen los niveles elitistas de viajes privados que fueron características necesarias durante su mandato.