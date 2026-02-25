Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
EE.UU.

eeuu y cuba 

Marco Rubio: Responderemos "en consecuencia" al ataque de Cuba a lancha de EEUU

"No vamos a basar nuestras conclusiones en lo que ellos (Cuba) nos han dicho, y estoy muy, muy seguro de que conoceremos la historia completa de lo que ocurrió aquí", dijo Marco Rubio.

Los barcos de la guardia costera cubana atracaron en el puerto de La Habana el 25 de febrero de 2026.

Los barcos de la guardia costera cubana atracaron en el puerto de La Habana el 25 de febrero de 2026.ADALBERTO ROQUE / AFP

Avatar del Agencia AFP
Agencia AFP

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, dijo este miércoles que Washington estaba buscando sus propios datos sobre la muerte de cuatro personas en una lancha matriculada en Florida, abatidas horas antes por la Guardia Costera de Cuba.

"No vamos a basar nuestras conclusiones en lo que ellos (Cuba) nos han dicho, y estoy muy, muy seguro de que conoceremos la historia completa de lo que ocurrió aquí", dijo Rubio a la prensa en la nación caribeña de San Cristóbal y Nieves, adonde viajó para una cumbre con líderes caribeños.

"A medida que recopilemos más información, estaremos preparados para responder en consecuencia", añadió.

Tags relacionados