Jueza cita el libro "1984" al ordenar al Gobierno de Trump reinstalar exposición sobre esclavitud

Una jueza estadounidense ordenó este lunes a la administración Trump reinstalar una exposición sobre la esclavitud en Filadelfia, citando en su fallo un pasaje del libro "1984" de George Orwell.

El desmantelamiento de la exposición se produjo tras un decreto firmado por el presidente Donald Trump en marzo para "restablecer la verdad en la historia estadounidense" y eliminar los "relatos conflictivos". Este decreto denunciaba, como ejemplo, esta muestra.

"El Gobierno sostiene que solo él tiene el poder de borrar, alterar, remover y ocultar relatos históricos", escribió la jueza Cynthia Rufe en su fallo del lunes, en el que cita la obra emblemática de Orwell sobre un estado distópico y autoritario.

"Como si ahora existiera el Ministerio de la Verdad de '1984' de George Orwell, con su lema 'La ignorancia es la fuerza', este Tribunal debe determinar si el gobierno federal tiene el poder que alega, el de desfigurar y desmantelar verdades históricas cuando tiene cierta jurisdicción sobre los hechos históricos", escribió Rufe.

"No lo tiene", aseguró.

En enero, el Servicio de Parques Nacionales retiró 34 paneles educativos y desactivó presentaciones en video en la Casa Presidencial de Filadelfia que hacían referencia a la esclavitud, lo que llevó a la ciudad a interponer una demanda.

La administración federal también tiene prohibido "cualquier adición, supresión, destrucción o modificación adicional" sin el consentimiento de la ciudad.

La exposición llevaba desde 2010 en la Casa Presidencial de Filadelfia, la primera residencia oficial del presidente de los Estados Unidos cuando la capital federal se encontraba en esta ciudad de Pensilvania.

Bajo el título "Libertad y esclavitud en la construcción de una nueva nación", la exposición rinde homenaje a nueve de los esclavos del primer presidente estadounidense, George Washington, cuyo aniversario se celebra este lunes en Estados Unidos.