Dos muertos en nuevo ataque de EEUU contra supuesta narcolancha en el Pacífico

El ejército Estados Unidos anunció el lunes la muerte de dos personas en un nuevo ataque contra una embarcación presuntamente del narcotráfico en aguas del Pacífico, con lo que se eleva al 130 el número de víctimas desde el inicio de la campaña antidrogas de Washington en la región.

"Dos narcoterroristas murieron y uno sobrevivió", indicó el Comando Sur en su cuenta de X.

Agregó que la Guardia Costera estadounidense fue notificada para "activar el sistema de búsqueda y rescate del sobreviviente".