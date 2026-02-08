Republicanos critican a Trump por publicación racista en redes sociales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió una inusual reacción negativa de los legisladores republicanos debida a un video publicado en las redes sociales que incluía una imagen racista del expresidente Barack Obama y su esposa, Michelle Obama, representados como primates.

Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, los legisladores republicanos se han mostrado cautelosos al discrepar del presidente, a menudo comunicando sus preocupaciones en privado por temor a sufrir su ira.

Pero los rápidos llamados a eliminar la publicación, en la que también se repetían falsas teorías conspiratorias sobre las elecciones de 2020, fueron un inusual momento de rechazo bipartidista a las acciones del mandatario por parte de los legisladores en el Capitolio.

Varios miembros del Partido Republicano en el Senado y la Cámara de Representantes se unieron a sus colegas demócratas para expresar su disgusto y crítica a la publicación y urgieron al presidente a eliminarla.

Trump se negó a disculparse, diciendo que no vio la parte racista del video cuando lo pasó a su personal.

Cómo reaccionaron los legisladores republicanos

Tim Scott de Carolina del Sur, el único senador republicano negro y presidente del brazo de campaña del Partido Republicano en el Senado, criticó la imagen y urgió al presidente a eliminarla.

“Rezo para que sea falsa porque es lo más racista que he visto de esta Casa Blanca. El presidente debería eliminarla”, escribió Scott en las redes sociales.

Otros senadores republicanos compartieron el sentimiento.

“Incluso si esto fuera un meme de El Rey León, una persona razonable ve el contexto racista en esto”, escribió en las redes sociales el senador Pete Ricketts de Nebraska. “La Casa Blanca debería hacer lo que cualquiera hace cuando comete un error: eliminar esto y disculparse”.

La senadora Susan Collins de Maine calificó la imagen de “espantosa”. Roger Wicker, el senador senior de Mississippi, la denunció como “totalmente inaceptable”.

“El presidente debería retirarla y disculparse”, escribió Wicker.

El senador John Curtis de Utah calificó la publicación de Trump como “abiertamente racista e inexcusable. Nunca debió haberse publicado ni dejarla publicada durante tanto tiempo”.

En la Cámara, el representante Mike Lawler de Nueva York calificó la publicación de Trump como “incorrecta e increíblemente ofensiva, ya sea intencional o un error, y debería eliminarse de inmediato con una disculpa”. El representante Don Bacon de Nebraska, un crítico frecuente de Trump, bromeó en las redes sociales sobre las explicaciones cambiantes de la Casa Blanca sobre el origen y la eliminación del video.

Elogios por la eliminación de la publicación

Más republicanos expresaron sus objeciones a la publicación después de que el video fuera retirado.

“Este contenido fue eliminado correctamente, nunca debió haberse publicado, y no es lo que somos como nación”, escribió la senadora republicana de Alabama, Katie Britt.

El representante republicano de Michigan, John James, que se postula para gobernador del estado, dijo que estaba “contento de ver que esa basura ha sido retirada”. James, uno de los cuatro republicanos negros de la Cámara, se dijo “conmocionado y horrorizado por esa publicación” pero defendió el carácter de Trump.

“Conozco al presidente. No es racista”, dijo James, quien promovió a Trump en comunidades negras durante la campaña presidencial de 2024.

Aun así, algunos de los aliados más cercanos del mandatario lo defendieron. Laura Loomer, una activista de extrema derecha y personalidad de los medios, llamó a sus seguidores en las redes sociales a señalar a cualquier legislador republicano que “ataque a Trump hoy con falsas acusaciones de racismo”.

“Estoy compilando una lista de cada senador republicano que atacó al presidente Trump hoy, y la imprimiré y la entregaré al presidente Trump antes de la reunión de invierno del @NRSC en Palm Beach, Florida, este fin de semana”, escribió Loomer, quien ha influido en la política de la administración y ha amenazado con represalias a los legisladores republicanos en el pasado, refiriéndose al Comité Senatorial Republicano Nacional por sus siglas en inglés.

Una narrativa cambiante de la Casa Blanca

Trump ha criticado a los Obama desde hace mucho tiempo. Antes de entrar en política, ganó fama entre los conservadores como un defensor de la teoría de la conspiración que afirmaba falsamente que el presidente Obama no nació en Estados Unidos.

Los funcionarios de la Casa Blanca hicieron distintas declaraciones cambiantes sobre cómo el video animado, que ha circulado entre los conservadores en línea durante meses, llegó a ser publicado por la cuenta del presidente.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo al principio que la publicación, que parece ser generada por IA, representaba a Trump como “Rey de la selva” y a los Obama y otros demócratas como personajes de “El Rey León”. Pero el clásico animado de Disney no incluye ningún personaje representado como simio, y está ambientado en una sabana africana, no en una selva.

Más tarde, los funcionarios de la Casa Blanca dijeron que el video fue publicado erróneamente por un miembro del personal.

“Me gustó el principio. Lo vi y simplemente lo pasé, y supongo que probablemente nadie revisó el final”, dijo Trump a los periodistas en el Air Force One. Cuando se le preguntó si condenaba las partes racistas del video, Trump dijo: “Por supuesto que sí”.

Demócratas se solidarizan con la antigua pareja presidencial

Los seguidores de los Obama también acudieron a las redes sociales no solo para condenar la publicación del presidente, sino también para celebrar a la antigua pareja presidencial.

“Deberíamos estar TODOS indignados”, publicó en las redes sociales Pete Souza, exfotógrafo jefe de la Casa Blanca durante la administración de Obama. “No publicaré una captura de pantalla del video aquí. En su lugar, pensé que lo mejor era responder con algunas de mis fotografías de Barack y Michelle”.

La representante demócrata de Massachusetts, Ayanna Pressley, publicó imágenes de los Obama y elogió su “brillantez, elegancia y belleza”.

“Quiero que los estadounidenses, particularmente nuestros jóvenes, sepan que la gran mayoría de nuestro país los apoya y los eleva a pesar de la inmundicia que emana de la Oficina Oval”, escribió la representante demócrata de California y expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi a los Obama en las redes sociales.