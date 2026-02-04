Zar fronterizo de Trump retirará a 700 agentes de inmigración de Minnesota; aún quedarán 2,000

El gobierno de Estados Unidos reducirá el número de agentes migratorios en Minnesota, pero continuará con las redadas que han provocado semanas de tensiones y enfrentamientos mortales, anunció el miércoles el llamado "zar de la frontera", Tom Homan.

Aproximadamente 700 de los cerca de 3,000 agentes federales desplegados en Minnesota serán retirados inmediatamente, después de que las autoridades estatales y locales acordaron la semana pasada cooperar mediante la entrega de los inmigrantes arrestados, indicó Homan.

Sin embargo, no proporcionó una fecha de cuándo podría terminar la operación que se ha convertido en un punto álgido en el debate sobre el programa de deportación masiva del presidente Donald Trump desde que agentes migratorios mataron a tiros a los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis.

Aproximadamente 2,000 agentes permanecerán en el estado después de la retirada de esta semana, indicó Homan.

Esa es aproximadamente la misma cantidad enviada a Minnesota a principios de enero cuando se amplió el operativo, dando inicio a lo que el Departamento de Seguridad Nacional llamó su "mayor operación migratoria jamás realizada".

Desde entonces, elementos enmascarados y fuertemente armados se han enfrentado a la resistencia de los residentes que están molestos con sus tácticas agresivas.

Homan indicó que habrá un mayor retiro de elementos federales después de que haya más cooperación y los manifestantes dejen de interferir con los agentes que llevan a cabo arrestos.

Trump dijo a NBC News que ordenó la reducción y agregó que una lección que surge del tumulto en Minnesota es que "tal vez podamos usar un enfoque un poco más suave. Pero aún tienes que ser firme".

El gobernador Tim Walz y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, ambos demócratas que han criticado fuertemente la batida policial, declararon que retirar a 700 agentes era un buen primer paso, pero que toda la operación debería terminar rápidamente.

"Necesitamos una reducción de fuerzas más rápida y grande, investigaciones estatales sobre los asesinatos de Alex Pretti y Renee Good y un fin a esta campaña de represalias", publicó Walz en redes sociales.

El vicepresidente JD Vance indicó que los agentes que saldrían del estado estaban principalmente en Minneapolis para proteger a quienes realizaban arrestos.

"No estamos reduciendo el operativo migratorio", insistió Vance en una entrevista en "The Megyn Kelly Show".

Gobierno de Trump presionó por cooperación de Minnesota

Homan asumió la operación en Minnesota a finales de enero después del segundo tiroteo fatal por parte de agentes federales y en medio de una creciente reacción política y preguntas sobre cómo se estaba llevando a cabo la operación.

Homan dijo de inmediato que los funcionarios federales podrían reducir el número de agentes en Minnesota, pero sólo si más autoridades estatales y locales cooperaban.

Presionó para que las cárceles alerten al ICE sobre los reclusos que podrían ser deportados, diciendo que entregar dichos reclusos a la agencia es más seguro porque así menos agentes tienen que salir a buscar a personas que están en el país ilegalmente.

Homan señaló durante una conferencia de prensa el miércoles que ha habido un "aumento sin precedentes" en la cooperación de las policías locales, por lo cual hay menos necesidad de agentes federales y un entorno más seguro, permitiendo la retirada de los 700 agentes.

No especificó qué jurisdicciones han estado cooperando con el Departamento de Seguridad Nacional. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo en un comunicado que la administración federal supervisará a los funcionarios locales para asegurarse de que cumplan con sus compromisos.

El gobierno de Trump lleva mucho tiempo quejándose de las llamadas ciudades santuario, un término que en general se aplica a los gobiernos locales que limitan su cooperación con las autoridades federales en el arresto de inmigrantes.

Las autoridades de Minnesota dicen que sus prisiones estatales y casi todas las comandancias policiales de condado ya cooperan con las autoridades de inmigración.

Pero las dos cárceles condales que sirven a Minneapolis y St. Paul y que reciben la mayoría de los reclusos no habían cumplido previamente con la idea de ICE de cooperación total, aunque ambas entregan a los reclusos a las autoridades federales si un juez emite una orden de arresto.

La policía del condado de Hennepin, que sirve a Minneapolis y varios suburbios, aseguró que sus políticas no han cambiado. La del condado de Ramsey en la vecina St. Paul no respondió a una solicitud de comentarios.

La operación del ICE en Minnesota ha sido un éxito, según Homan

Homan aseguró que la operación del ICE en Minnesota ha sido un éxito, enumerando a personas buscadas por crímenes violentos que fueron sacadas de las calles.

"Creo que es muy efectiva en cuanto a la seguridad pública", indicó el miércoles. "¿Fue una operación perfecta? No".

También dejó en claro que retirar a un grupo de agentes federales de Minnesota no es una señal de que el gobierno esté retrocediendo.

"No estamos renunciando a la misión del presidente en una operación de deportación masiva", dijo Homan.

"No van a detener al ICE. No van a detener a la Patrulla Fronteriza", dijo Homan sobre las protestas en curso. "Lo único que están haciendo es irritar a su comunidad".

Escuelas piden a la corte que bloquee las operaciones de inmigración

Dos distritos escolares de Minnesota y un sindicato de maestros presentaron una demanda el miércoles para impedir que las autoridades federales realicen operaciones de inmigración en o alrededor de las escuelas, ya que tales acciones han interrumpido las clases, han puesto en peligro a los estudiantes y causado una disminución en la asistencia.

La demanda también argumenta que la Operación Metro Surge ha marcado un cambio en la política que eliminó los límites sobre la aplicación de la ley en "lugares sensibles", incluidas las escuelas.

La portavoz de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, alegó que el "ICE no está yendo a las escuelas para arrestar a niños, estamos protegiendo a los niños".