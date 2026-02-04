The Washington Post anuncia despido de un tercio de su personal en todos los departamentos

El Washington Post está despidiendo a un tercio de su personal en la sala de redacción y otros departamentos, un golpe brutal para una de las marcas más legendarias del periodismo.

El Post, que ha lidiado con problemas financieros, ha comenzado a implementar recortes a gran escala el miércoles, incluyendo la eliminación de su sección de deportes y la reducción del número de periodistas que tiene en el extranjero. Los cambios fueron anunciados por el director editorial Matt Murray en una reunión por Zoom con el personal.

La reducción de personal representa un duro golpe para el Post, conocido en los libros de historia por sus revelaciones de Watergate y, más recientemente, por su cobertura agresiva de los recortes del presidente Donald Trump a la fuerza laboral federal, y para el periodismo en general.

Al personal de la redacción se le informó que recibirá correos electrónicos con uno de dos asuntos, indicando si el puesto de la persona ha sido eliminado o no.

Un representante del Post confirmó que se recortará un tercio del personal, sin decir cuántos empleados tiene el periódico en total.

La sección de libros del periódico será cerrada, y su sección de noticias del área de Washington y el personal de edición serán reestructurados, dijo Murray al personal. Su pódcast Post Reports será suspendido.

Murray reconoció que los recortes serán un duro golpe para el sistema, pero añadió que el objetivo es crear un Post que pueda crecer y prosperar nuevamente.

"The Washington Post está tomando hoy una serie de medidas difíciles pero decisivas para nuestro futuro, lo que supone una reestructuración significativa en toda la empresa", declaró un portavoz del Post en un comunicado. "Estas medidas están diseñadas para fortalecer nuestra posición y enfocarnos en ofrecer el periodismo distintivo que distingue a The Post y, lo más importante, conectar con nuestros clientes".

El Post, una empresa privada, no revela su número de suscriptores, aunque se cree que ronda los dos millones.

Los ajustes se esperaban desde hace varias semanas, desde que se filtró que el Post había informado a su personal de deportes que no habría cobertura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia.

Luego que la noticia se difundió públicamente, el Post cambió de rumbo y aclaró que enviaría personal limitado.

Los problemas del Post contrastan con su competidor de larga data The New York Times, que ha estado prosperando en los últimos años, en gran parte debido a inversiones en productos auxiliares como su sitio de Juegos y las recomendaciones de productos de Wirecutter.

El Times ha duplicado su personal en la última década.

En las últimas semanas, muchos miembros del personal del Post han estado apelando directamente al propietario del periódico, el multimillonario Jeff Bezos.

El periódico ha estado perdiendo suscriptores en parte debido a decisiones tomadas por él, como retirar su respaldo a la candidata presidencial demócrata Kamala Harris durante la elección de 2024 ante el republicano Donald Trump y dirigir un giro más conservador en las páginas de opinión liberales.

The Washington Post Guild, el sindicato de los miembros del personal, había apelado a sus lectores para enviar un mensaje a Bezos: "Basta ya. Sin el personal de The Washington Post, no hay Washington Post".