Apresan a exmarido de Jill Biden acusado de asesinar a su esposa

El exmarido de la ex primera dama estadounidense Jill Biden fue detenido y acusado de asesinato por la muerte de su esposa en su casa de Delaware en diciembre, informó el martes la policía local.

William Stevenson, de 77 años, estuvo casado de 1970 a 1975 con Jill Biden, quien luego contrajo matrimonio con el expresidente Joe Biden en 1977.

Stevenson se enfrenta a un cargo de asesinato en primer grado en relación con la muerte el 28 de diciembre de su esposa, Linda Stevenson, de 64 años, según la policía del condado de New Castle, en Delaware.

Fue arrestado el lunes y permaneció en la cárcel tras no poder pagar la fianza de 500.000 dólares en efectivo.

En diciembre, la policía dijo que encontró a Linda Stevenson inconsciente en su sala de estar después de responder a una denuncia de una disputa doméstica en la casa de la pareja en Wilmington poco después de la medianoche.

Las medidas para salvarle la vida no tuvieron éxito y más tarde se certificó su muerte.

Las autoridades no revelaron el martes cómo murió Linda Stevenson ni dieron más detalles sobre la investigación.

La mujer era "una persona muy familiar y apreciaba el tiempo que dedicaba a crear recuerdos, especialmente en las vacaciones familiares con su hija y su nieta", según su obituario.